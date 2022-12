Les Américains boycottent la Coupe du monde de FOX pour BBC Radio 5 Live

Trop c’est trop. Les fans de football aux États-Unis sont tellement mécontents de la couverture télévisée de la Coupe du monde de FOX que beaucoup boycottent la Coupe du monde de FOX pour les émissions de BBC Radio à la place.

Les fans de football purs et durs sont furieux de la réduction de la couverture de la Coupe du monde de FOX afin qu’elle plaise aux fans de sport occasionnels. À tel point que quelqu’un pourrait écrire un livre relatant toutes les erreurs de FOX et les commentaires négatifs publiés sur les réseaux sociaux et le Web.

Par conséquent, de nombreux fans de football en ont assez.

Les fans de football américains cherchent des alternatives

Il ne fait aucun doute que les visuels de la couverture de la Coupe du monde par FOX sont incroyables. Par exemple, le décor du studio a l’air incroyable. De même, il en va de même pour les émissions nettes en 4K. Cependant, le plaisir s’arrête là lorsque vous commencez à écouter ce qu’ils disent réellement. La plupart des analyses réelles sont pour le moins médiocres.

Par conséquent, de nombreux fans de football se tournent vers BBC Radio Five Live, la station de radio gratuite qui diffuse sur Internet et des applications dans le monde entier. Avant et après chaque match, BBC Radio 5 analyse les flux et divers experts du football discutent des matchs. Les fans de football ont trouvé que l’analyse est de loin supérieure au bavardage décevant d’avant-match et d’après-match de FOX.

BBC Radio 5 diffuse en direct la couverture d’avant-match et d’après-match de chaque match de la Coupe du monde. De cette façon, vous pouvez ignorer la programmation des épaules de FOX.

Cependant, vous constaterez que pendant les matchs, les émissions de BBC Radio 5 sont géo-bloquées. Malgré cela, les fans de football aux États-Unis ont découvert que les VPN peuvent être utilisés pour débloquer les restrictions géographiques afin que vous puissiez écouter les commentateurs, dont beaucoup sont des voix familières qui annoncent les matchs de Premier League au cours de la saison.

Les fans de football se libèrent de FOX Sports

D’autres fans prennent des mesures plus radicales pour boycotter la Coupe du monde de FOX.

Chaque match de la Coupe du monde est disponible en streaming en direct et à la demande via Peacock Premium. Les émissions sont en espagnol, avec des commentaires plus excitants et passionnés. De nombreux jeux présentent le commentateur numéro un sur nos côtes, Andrés Cantor.

Mais si la langue espagnole ne vous plaît pas, vous pouvez écouter les commentaires des matchs de BBC Radio 5 (accessibles via un VPN) et synchroniser l’audio et la vidéo ensemble pour voir à quoi ressemble une émission de Coupe du monde de classe mondiale.

Voici un petit échantillon de ce que disent les fans de football :