Les Américains ayant un casier judiciaire sont recherchés sur le marché du travail

Les entreprises de la technologie, de la banque, des transports et de nombreux autres secteurs considèrent un énorme segment de la population américaine comme une source prometteuse de travailleurs indispensables : les Américains ayant un casier judiciaire.

Aujourd’hui, il y a près de 2,2 millions de personnes derrière les barreaux dans les prisons d’État et fédérales et dans les prisons, et la grande majorité d’entre elles seront libérées à un moment donné. Il y a aussi près de 80 millions d’Américains avec un casier judiciaire, selon le Bureau of Justice Statistics. Même une arrestation sans condamnation peut créer toute une vie d’obstacles à l’emploi, conduisant à la pauvreté, à la récidive et à une nouvelle arrestation.

Mais ces dernières années, un nombre croissant d’entreprises, poussées par la réforme de la justice sociale ainsi que par la lutte intense pour trouver des talents, participent à des programmes formels pour aider ces personnes à réintégrer le marché du travail.

Next Chapter, fondé par la technologie de messagerie et la filiale Salesforce Slack vise à aider les personnes ayant un casier judiciaire à obtenir une formation technique et un mentorat afin de bâtir une carrière dans le secteur de la technologie.

La Second Chance Business Coalition (SCBC), dirigée par Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, et Craig Arnold, PDG d’Eaton, a été formée l’année dernière à la suite du meurtre de George Floyd. Son objectif est d’augmenter le nombre d’entreprises offrant des opportunités d’emploi aux personnes ayant un casier judiciaire et de prouver que cela n’est pas seulement bon pour la société, mais aussi pour les résultats. Les partenaires de l’entreprise incluent Best Buy, McDonald’s, Microsoft, PepsiCo, Target et Walmart.

Recherche publiée par SCBC montre que 85 % des responsables des ressources humaines et 81 % des chefs d’entreprise déclarent que les personnes ayant un casier judiciaire ont des performances identiques ou supérieures à celles des employés sans casier judiciaire. De plus, la recherche montre qu’ils ont un roulement de personnel plus faible et une loyauté plus forte envers leurs employeurs, une qualité incroyablement attrayante au milieu des démissions généralisées.

Pourtant, pour de nombreuses entreprises, la stigmatisation liée à ceux qui ont été arrêtés ou qui ont purgé une peine de prison les a empêchées d’embaucher ou même d’interviewer ces personnes. En 2016, le PDG de Slack, Stewart Butterfield, a constaté ce problème de première main lors de sa visite à la prison de San Quentin. Il était là pour rencontrer un groupe d’hommes apprenant à coder grâce à un programme d’entrepreneuriat technologique à la prison appelé The Last Mile. Il s’est rapidement rendu compte que même s’ils étaient des codeurs talentueux, il n’y avait pas de chemin vers un emploi technologique à temps plein une fois qu’ils étaient libérés. Il a également constaté que la majorité des prisonniers étaient des personnes de couleur et d’autres minorités qui étaient terriblement sous-représentées dans l’espace technologique. Deux ans plus tard, Slack a lancé Next Chapter et a commencé à recruter d’autres entreprises technologiques pour se joindre à l’effort.

Il y a maintenant 14 entreprises technologiques qui participent au réseau de partenaires d’embauche de Next Chapter, dont PayPal, Zoom, Dropbox et Asana. Les hommes et les femmes anciennement incarcérés acceptés dans le programme commencent leur parcours vers un emploi à temps plein avec un test pour évaluer leur aptitude au domaine technologique. Ceux qui réussissent doivent ensuite suivre un camp d’entraînement de codage virtuel de trois mois administré par le programme d’éducation au codage Hack Reactor avant d’être jumelé à l’une des entreprises participantes. Les cinq premiers mois sont considérés comme un apprentissage et comprennent un coaching approfondi non seulement sur les aspects techniques du travail, mais aussi sur ce qu’il faut pour faire la transition de la vie carcérale au monde du travail.

“Beaucoup de ces personnes n’ont jamais eu de travail de col blanc, il est donc important qu’elles soient préparées pour réussir sans ralentir l’activité”, a déclaré Deepti Rohatgi, directeur exécutif de Slack for Good. Les apprentis sont jumelés à divers entraîneurs via Next Chapter pour les aider à naviguer non seulement dans le travail, mais aussi dans les défis liés à la gestion des responsabilités de la vie en dehors de la prison. Les managers reçoivent également une formation spéciale sur la meilleure façon d’accompagner ces nouvelles recrues. À ce jour, 31 personnes anciennement incarcérées ont été embauchées pour des postes techniques à temps plein par les entreprises participant au programme de Next Chapter.