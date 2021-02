Les Américains auraient-ils plus de bébés si le gouvernement les payait?

Un sénateur républicain, Mitt Romney, s’est joint aux démocrates ce mois-ci pour soutenir une idée: une allocation mensuelle pour enfants aux parents. L’une des raisons, a-t-il dit, était d’augmenter le nombre de naissances.

Les politiques familiales ont de nombreux objectifs, notamment réduire la pauvreté des enfants, aider les parents à gérer leur travail et leur famille et améliorer la santé et l’éducation des enfants. Mais une allocation pour enfant augmenterait-elle la fécondité?

Des recherches menées dans le monde entier suggèrent que, comme d’autres politiques de fertilité, les paiements aux parents augmentent légèrement le nombre de bébés que les gens ont à court terme. Mais aucune mesure n’a fait une différence majeure à long terme, et les paiements ne sont pas aussi efficaces que d’autres politiques, en particulier les services de garde subventionnés.

Les paiements proposés soulèvent également une autre question: encourager les gens à avoir plus d’enfants devrait-il être un objectif politique en premier lieu?

«Bien mieux, plus efficace et meilleur pour les droits de l’homme, c’est de créer les conditions qui permettent aux gens de contrôler leur fertilité et d’avoir des enfants s’ils le souhaitent», a déclaré Philip Cohen, sociologue étudiant la démographie à l’Université du Maryland.

Les avantages du gouvernement pour encourager les femmes à avoir des enfants, connus sous le nom de politiques natalistes, sont courants dans d’autres pays riches, où le taux de natalité a commencé à baisser bien avant aux États-Unis, vers 2008. Les gouvernements s’inquiètent de la baisse de la fécondité pour de nombreuses raisons, notamment parce que la prochaine génération finance le filet de sécurité et fournit les soignants, les inventeurs et les fonctionnaires de l’avenir.

Le taux de natalité aux États-Unis a diminué en partie en raison de fortes baisses des naissances dans deux groupes: les adolescentes et les femmes hispaniques. La Grande Récession a également contribué à la baisse de la fécondité – les naissances sont tombées en dessous du niveau de remplacement depuis lors, et il y a des indications que la pandémie pourrait encore diminuer la fertilité. Les femmes américaines attendent également plus longtemps pour avoir des bébés.

Il y a plusieurs raisons. Les futurs parents sont confrontés à des défis tels que le coût croissant des services de garde, l’endettement record des étudiants, le manque de politiques favorables à la famille, la discrimination au travail contre les mères et les préoccupations concernant le changement climatique et les troubles politiques. Dans le même temps, les femmes ont plus d’options que jamais pour leur vie et plus de contrôle sur leur reproduction. À mesure que les pays deviennent plus riches et que les femmes ont plus d’opportunités, les taux de fécondité diminuent, selon les données.

Le problème, selon les spécialistes des sciences sociales, est de savoir si les futurs parents n’ont pas les bébés qu’ils veulent parce que la société a rendu le travail trop difficile, trop cher et trop solitaire. C’est ce qu’on appelle la fertilité non satisfaite, et les préoccupations financières sont un facteur déterminant.

«Le cadre que je préfère concerne l’autonomie reproductive», a déclaré Sarah Cowan, sociologue qui étudie la fertilité à l’Université de New York. Le problème, a-t-elle dit, est que les gens qui veulent des enfants ne peuvent pas en avoir parce qu’ils n’en ont pas les moyens: «C’est une inégalité que je ne peux pas supporter.

C’est là que les politiques familiales peuvent aider, y compris les allocations familiales. Des recherches menées dans d’autres pays montrent que les paiements directs entraînent une légère augmentation des taux de natalité – du moins dans un premier temps. En Espagne, par exemple, une allocation pour enfant a entraîné une augmentation de 3% des taux de natalité; lorsqu’elle a été annulée, les taux de natalité ont chuté de 6%. L’avantage semble encourager les femmes à avoir des enfants plus tôt, mais pas nécessairement à en avoir plus – donc même si cela augmente la fécondité une année donnée, cela n’a pas d’effets importants sur une génération.

Outre les preuves internationales, il existe des données sur l’effet des paiements directs sur les parents aux États-Unis. Les Alaskiens reçoivent un paiement chaque année, basé sur les revenus pétroliers. Parce qu’il varie chaque année et augmente avec le nombre d’enfants, les chercheurs ont pu examiner son impact sur la fertilité. Les paiements ont augmenté la fertilité, ont montré leurs études. Une étude portant sur les années 1984 à 2010 a révélé que l’augmentation était plus importante pour certains groupes: les autochtones d’Alaska; ceux sans diplôme universitaire; et les femmes célibataires.

«Ces groupes avaient des barrières économiques à la réalisation de leurs objectifs de fertilité, et cet argent était en quelque sorte suffisant», a déclaré Kiara Douds, doctorante en sociologie à l’Université de New York qui a écrit l’étude avec Cowan.

Les données de l’Alaska, comme celles de l’Europe, suggèrent que les femmes ont eu des bébés plus tôt, mais la plupart n’ont pas nécessairement fini par en avoir plus. La plus forte augmentation de la fécondité a été observée chez les personnes de 25 à 34 ans et pour les premières naissances, mais il y a eu peu de changement dans les troisièmes naissances.

Certains pays ont axé leurs politiques sur l’encouragement des familles plus nombreuses, en grande partie comme moyen de repousser l’immigration, une stratégie courante parmi les populistes de droite. La Hongrie a accordé aux femmes qui ont au moins quatre enfants une exonération à vie de l’impôt sur le revenu des personnes physiques; fourni des traitements de fertilité gratuits; et des voitures subventionnées de sept places ou plus pour les familles de trois enfants ou plus, entre autres mesures.

Le président Joe Biden a proposé une allocation mensuelle pour enfant pendant un an, pour aider les familles à traverser la pandémie, tandis que le plan de Romney serait permanent. Les experts estiment qu’il serait plus durable et efficace de poursuivre un ensemble complet de politiques qui soutiennent les familles.

«L’argent liquide maintenant pourrait aider à amortir le déclin immédiat associé à cette crise, mais je pense que les soins de santé, la garde d’enfants, le logement et le soutien à l’emploi seraient tous plus importants», a déclaré Cohen.

La garde publique des enfants est la seule politique dont il a été démontré qu’elle augmente la fécondité de manière durable, selon les recherches, surtout si sa qualité est élevée et si elle est disponible pour les enfants de tous âges et couvre une gamme d’heures de travail. Le congé parental aide s’il est payé et s’il n’est pas trop long (sinon, il peut finir par rendre plus difficile pour les parents de rester au travail). Il en va de même pour les politiques qui réduisent les obstacles à la maternité: des choses comme la subvention des traitements de fertilité, l’éducation et le logement.

Les longues heures de travail, en particulier dans les pays où les hommes travaillent en moyenne 45 heures ou plus par semaine, sont associées à une baisse de la fécondité. Il en va de même pour les cultures de travail qui rendent difficile le travail à temps partiel ou l’augmentation ou la diminution des heures à mesure que les responsabilités familiales changent.

La France, qui compte parmi les taux de natalité les plus élevés d’Europe, a des politiques axées sur l’amélioration du bien-être des enfants et des parents. Les politiques comprennent les allocations familiales; allégements fiscaux pour les familles; aide au logement; garde d’enfants publics; et des semaines de travail de 35 heures.

Le Japon a mis en place de nombreuses politiques familiales pour tenter d’inverser les fortes baisses de population. Mais ils ont été contrebalancés par d’autres facteurs, notamment des heures de travail longues et rigides et des rôles de genre stricts.

«Il est peu probable que des mesures politiques uniques augmentent la fécondité, en particulier lorsqu’elles sont calquées sur des hypothèses dépassées concernant les familles et les rôles de genre», ont écrit des chercheurs du Wittgenstein Center, un groupe de recherche de Vienne qui étudie la dynamique de la population, dans un article pour les Nations Unies. Fonds pour la population.

«Les politiques doivent répondre aux divers besoins de la population et non aux croyances idéologiques des décideurs», ont-ils écrit.

Aux États-Unis, les démocrates ont généralement été plus favorables que les républicains aux politiques familiales soutenues par le gouvernement, les considérant comme des moyens de réduire la pauvreté des enfants, de reconnaître la valeur du travail non rémunéré des parents et d’aider les femmes à continuer à travailler après être devenues mères.

Récemment, certains républicains ont fait valoir que le parti devrait faire plus pour soutenir les familles, mais ils ont longtemps été en désaccord sur la quantité de travail ou si les mères devraient travailler. Une allocation pour enfant leur plaît car elle subventionne les familles – que les mères travaillent ou non – et laisse aux parents la liberté de la dépenser.

Les États-Unis sont un endroit difficile pour élever des enfants, comme la pandémie l’a clairement montré. Il est peu probable que les politiques familiales contribuent beaucoup à augmenter considérablement la fécondité. Mais ils pourraient apporter un soulagement aux parents et créer une société plus favorable à la famille.

© 2021 The New York Times Company