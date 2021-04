Alors que les Américains fortunés profitaient d’hypothèques bon marché, d’économies accrues et de la possibilité de travailler à domicile pendant la pandémie, leur demande de maisons plus grandes et de listes d’un million de dollars a dépassé les ventes de maisons dans toutes les autres gammes de prix.

Le nombre de maisons vendues pour plus de 1 million de dollars a augmenté de 81% pour s’établir à 17 216 en février, contre 9 635 un an plus tôt. Dans le même temps, le nombre de maisons vendues pour moins de 100 000 dollars a chuté de 26% à 22 569 contre 30 382 un an plus tôt, a déclaré la National Association of Realtors à USA TODAY.

Dans le Midwest, le volume de maisons vendues pour plus de 1 million de dollars a doublé au cours de la même période. Dans le Nord-Est, le nombre a augmenté de 98%. Dans le Sud, il a augmenté de 94%.

Dans le même temps, un manque d’inventaire de maisons de moins de 250 000 $ et des pertes d’emplois ont entraîné une baisse des ventes de maisons dans cette tranche.

Plus de chambres; maisons plus chères

Pour les Américains de moyens, la demande de maisons plus grandes était motivée par le désir de plus de pièces pouvant être utilisées comme bureaux et gymnases pendant qu’ils travaillaient à domicile pendant la crise du COVID-19, explique Lawrence Yun, économiste en chef de NAR, qui ajoute: « L’espace plus grand signifie automatiquement qu’il est plus cher. »

La baisse des taux hypothécaires (actuellement 3,04%) tout au long de 2020 et au début de cette année a également stimulé les ventes de maisons de luxe, dit Yun. Les maisons de luxe font partie des 5% les plus riches de tout marché.

Alors que la croissance des ventes de maisons a été similaire dans toutes les gammes de prix dans le passé, elle a divergé pendant la pandémie à mesure que les inégalités économiques augmentent, a constaté le courtier immobilier Redfin basé à Seattle dans un rapport remis exclusivement à USA TODAY.

Les ventes de maisons de luxe aux États-Unis ont augmenté de près de 42% d’une année sur l’autre au cours des trois premiers mois de 2021, dépassant de loin la croissance des ventes dans tous les autres niveaux de prix, selon Redfin. En comparaison, les ventes de maisons abordables (celles du 5e au 35e centile) ont augmenté de 7%, tandis que les ventes de maisons à prix moyen n’ont augmenté que de 5,9%.

«Il y a des gens qui sont devenus beaucoup plus riches à mesure que leurs portefeuilles d’actions augmentent et ils ne dépensent pas d’argent pour d’autres choses que le logement», déclare l’économiste en chef de Redfin, Daryl Fairweather. « Ils ne sortent pas au restaurant ou en vacances, et ils veulent dépenser leur argent pour se loger, passer plus de temps à la maison. »

La maison de luxe typique à vendre au cours des trois premiers mois de l’année a passé 61 jours sur le marché – 38 de moins qu’à la même période en 2020. Cela se compare à 26 jours de moins pour les maisons chères, 18 jours de moins pour les maisons à prix moyen et 14 moins de jours pour les maisons abordables.

L’une des raisons pour lesquelles l’inventaire de maisons abordables est faible est que ces propriétaires ne les inscrivent pas, dit Fairweather.

Les propriétaires de cette catégorie hésitent à mettre leurs propriétés sur le marché parce qu’ils craignent d’avoir du mal à trouver leur prochaine maison, dit Fairweather. Une autre raison est la tolérance hypothécaire pendant la pandémie.

Si vous avez des difficultés financières, l’abstention vous évite de faire des paiements hypothécaires et de devoir vendre, dit-elle. « Donc ça retient l’inventaire. »

Une autre raison de la faible offre de logements abordables est l’effet cumulatif du fait que les constructeurs ne construisent pas suffisamment de logements depuis la dernière crise du logement lorsque beaucoup ont fait faillite, dit Yun.

«Au lieu de cela, les constructeurs se sont concentrés sur les maisons de luxe en raison de marges plus élevées», dit-il.

La pénurie du marché immobilier américain est passée à 3,8 millions d’unités d’ici la fin de 2020, selon de nouvelles données du géant du crédit hypothécaire Freddie Mac.

Hausse des prix des maisons

Les prix des maisons augmentent dans tous les segments du marché alors que les taux hypothécaires bas, la pénurie nationale de logements et une pandémie d’achats alimentent la concurrence.

Les prix des maisons les plus abordables du pays ont augmenté de 16,5% d’une année sur l’autre au premier trimestre, les prix du luxe enregistrant une hausse similaire de 14,7%. Les trois niveaux restants ont connu des augmentations de près de 10%, selon le rapport.

Hausse ou baisse des ventes de maisons par prix

(Variation en pourcentage de février 2020 à février 2021)

0 à 100 000 USD: -26%

100 000 $ à 250 000 $: -11%

250 000 $ – 500 000 $: 16%

500 000 $ à 750 000 $: 50%

750000 à 1 million de dollars: 66%

1 million de dollars plus: 81%

Swapna Venugopal Ramaswamy est le journaliste du logement et de l’économie pour USA TODAY. Suivez-la sur Twitter @SwapnaVenugopal