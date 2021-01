WASHINGTON, DC – Entre des véhicules blindés et des dizaines d’agents des forces de l’ordre au centre-ville de Washington le jour de l’inauguration, José Andrés travaillait.

Après tout, c’était une urgence.

« Eh bien, je veux dire, World Central Kitchen, nous sommes une organisation d’urgence », a déclaré le célèbre chef et restaurateur, dont l’organisation fournit des repas gratuits en période de crise. « Je ne pense pas que quiconque ne serait pas d’accord pour dire que c’est un peu une urgence. »

Après que les partisans pro-Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, le district et ses environs ont institué un couvre-feu à 18 heures et la ville a effectivement fermé ses portes.

« Une chose simple et traditionnelle comme nourrir les gens a disparu », a déclaré Andrés. « Lors d’une journée très difficile, ils n’allaient rien recevoir. Nous avons donc activé World Central Kitchen ce jour-là pour couvrir précisément ces besoins et depuis, nous avons préparé des milliers de repas chaque jour, comme vous le voyez. »

L’organisation a commencé à distribuer des repas aux membres de la Garde nationale, aux policiers de Capitol Hill et à d’autres personnes le 15 janvier.. L’organisation a déclaré qu’elle avait préparé et servi 15 000 repas chauds depuis lors.

Andrés a déclaré que son personnel avait travaillé jusqu’à 3 heures du matin pour livrer des soupes chaudes. Il a déclaré que certaines patrouilles ou unités n’avaient pratiquement pas accès à la nourriture pendant 12 heures.

«C’est le moins que nous puissions faire», dit-il. « C’est un beau geste pour nos agents chargés de l’application des lois, en particulier la Garde nationale. »

Dans une vidéo publiée mardi soir sur la page Twitter de l’organisation, le chef Tim Kilcoyne, directeur de Chef Operation, a déclaré que le groupe distribuait de la soupe, des sandwichs et des biscuits.

« C’est une nuit froide, donc quelque chose de chaud va un long chemin », a déclaré Kilcoyne. « J’espère que tout le monde pourra bientôt rentrer à la maison, et, vous savez – mais nous serons ici les prochaines nuits si nous en avons besoin, leur fournissant de la nourriture pour qu’ils continuent à vivre. »

Mercredi après-midi, quelques minutes après l’inauguration du président Joe Biden, des policiers du Kentucky venaient de terminer un repas sous une tente sur le trottoir. Le fait qu’ils aient dû être en ville a déçu Andrés, qui espère des jours meilleurs sous la nouvelle administration.

« Eh bien, je pense que le président Biden l’a dit le mieux », a-t-il déclaré. « Que, nous le peuple, nous devons mettre les différences de côté et embrasser la démocratie. Et nous ne pouvons pas tenir la démocratie pour acquise. Je pense que tous ceux qui ont vu ce qui s’est passé au Capitole seraient d’accord que ce n’est pas la manière américaine. »

Ce n’est pas pour cela que les troupes qui ont sacrifié leur vie se sont battues, a-t-il ajouté.

« Habituellement, les gens qui veulent détruire ont un moyen plus facile que ceux qui veulent construire », a-t-il déclaré. « Construire est difficile. Détruire est facile. »

Même pendant la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 400000 Américains, Andrés a réussi à être là pour ceux qui en ont besoin, voyageant dans 20 États à la suite d’incendies de forêt ou d’ouragans. Il a fourni d’autres secours en cas de catastrophe à la suite de l’explosion à Beyrouth, au Liban, et a également participé aux efforts déployés au Venezuela, en Colombie et au Guatemala, entre autres pays.

« Dans les moments les plus difficiles, je ne vois ni républicains ni démocrates. Je ne vois ni à gauche ni à droite. Vous voyez juste des Américains aider les Américains », a déclaré Andrés. « Donc je sais que c’est là. Nous devons nous assurer que nous avons des voix qui ne répandent pas de mensonges et essayer de faire sortir les pires démons de nous. Nous devons trouver des gens qui font sortir les meilleurs anges de nous tous. »

Dans les prochains jours, les organismes chargés de l’application de la loi retourneront dans leurs localités et la Garde nationale nettoiera. Mais les problèmes provoqués par la pandémie ne le seront pas.

Andrés sera prêt à aider.

«C’est comme le COVID-19 et une urgence», a-t-il déclaré. « C’est assez drôle que d’ici vendredi, nous retournions au bonheur, et le ‘bonheur’ est encore loin de la réalité. »

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter à @BOOMbaca.