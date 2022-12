Les Américains affluent vers le pays des feux de forêt

“Notre principale conclusion est que les gens semblent se déplacer vers les comtés présentant les risques d’incendie de forêt les plus élevés, et les villes et les banlieues avec des étés relativement chauds. C’est préoccupant car les incendies de forêt et la chaleur ne devraient devenir plus dangereux qu’avec le changement climatique”, a déclaré Mahalia Clark, l’auteur principal de l’étude, a déclaré à CNBC.

Selon les recherches, les gens se sont éloignés du Midwest, des Grandes Plaines et de certains des comtés les plus durement touchés par les ouragans le long du fleuve Mississippi.

D’une manière générale, les Américains ont migré vers les villes et les banlieues du nord-ouest du Pacifique, certaines parties du sud-ouest (en Arizona, Colorado, Nevada, Utah), le Texas, la Floride et certaines parties du sud-est (y compris Nashville, Atlanta et Washington, DC), selon la recherche.

Au cours de la dernière décennie, il y a eu un afflux d’Américains dans les régions où le changement climatique rend les incendies de forêt et la chaleur extrême plus courants, selon une analyse de plusieurs ensembles de données réalisée à l’Université du Vermont (UVM).

Les zones où plus de personnes ont déménagé dans une région qu’à l’extérieur sont en rouge. Les zones où plus de personnes ont quitté une région qu’à l’intérieur sont en bleu.

“Nous espérons que notre étude sensibilisera les gens aux incendies de forêt et aux autres risques climatiques lors du déménagement ou de l’achat d’une maison, car de nombreuses personnes pourraient ne pas être conscientes de ces dangers”, a déclaré Clark à CNBC. “Les gens ont tendance à penser que les incendies de forêt sont quelque chose qui affecte l’Ouest, mais ils affectent également de vastes zones du Sud et même du Midwest.”

Pour la recherche, Clark a utilisé plusieurs ensembles de données, y compris les estimations de migration nette du US Census Bureau, l’ensemble de données météorologiques de surface quadrillées (gridMET) hébergé sur le catalogue de données Google Earth Engine et les données de couverture nuageuse de la National Oceanic and Atmospheric Administration. La étude publiée jeudi dans la revue Frontières de la dynamique humaine.

Prendre des décisions sur l’endroit où vivre peut être l’une des premières fois où les ramifications du changement climatique ont un impact sur la vie personnelle des gens.

“Les gens ont également tendance à penser que le changement climatique affectera nos petits-enfants, mais ses effets se manifestent déjà sous la forme de vagues de chaleur, d’ouragans et d’incendies de forêt plus fréquents et plus graves, et il est important de prendre ces effets en compte lorsque nous planifions l’avenir, à la fois en tant qu’individus et en tant que société”, a déclaré Clark à CNBC.

Décider où déménager et quelle maison acheter est une décision compliquée, et les gens doivent peser leurs propres décisions personnelles en fonction de l’emploi, de la famille et de la culture, mais Clark exhorte les gens à comprendre les compromis.

“Il se peut que les zones sujettes aux incendies de forêt soient très attrayantes pour d’autres raisons (économie forte, climat agréable, paysages spectaculaires avec des possibilités de loisirs en plein air), et les risques perçus d’incendie de forêt ne suffisent pas à compenser ces autres avantages”, Clark a déclaré à CNBC. “Les personnes qui viennent de l’extérieur de l’État peuvent également ne pas être conscientes des risques. D’un autre côté, les zones à haut risque sont parfois plus abordables, ce qui incite malheureusement les gens à s’y installer.”