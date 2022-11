Les Américains affluent pour voter tôt alors que des indices émergent de la force républicaine

“C’est très proche du taux de participation des électeurs noirs au niveau présidentiel”, a déclaré lundi Lauren Groh-Wargo, directrice de campagne de Stacey Abrams, lors d’une conférence de presse.

À l’échelle nationale, les républicains espèrent que leur concentration sur des questions comme l’inflation conduira leurs électeurs aux urnes.

“Ce n’est pas que certains des autres problèmes ne soient pas importants, l’avortement et des choses comme ça, mais je pense vraiment que l’économie, c’est le problème le plus important, et la crise énergétique”, a déclaré Deb Tamny de Red Lion, Pennsylvanie, lors d’une rassemblement mercredi pour le Dr Mehmet Oz, le candidat républicain au Sénat de Pennsylvanie.

De nombreux électeurs démocrates, pour leur part, sont conscients que la dynamique à moyen terme favorise généralement le parti hors du pouvoir à la Maison Blanche, mais ils s’inquiètent de ce qu’ils considèrent comme les enjeux existentiels de cette année.

“Je dis à mes élèves que ça change tous les deux ans”, a déclaré Angelo Florestano, 63 ans, professeur d’études sociales au lycée de Superior, Wisconsin, portant un t-shirt “L’Amérique a besoin d’écoles publiques”. “Malheureusement, cela va et vient, ce qui, d’une certaine manière, est, je pense, bon pour notre système politique.”

Tenant un autocollant “J’ai voté”, il a ajouté: “Mais j’espère, j’espère que je pourrai utiliser à nouveau cet autocollant. C’est un souci pour moi, personnellement.

Michael C. Bender , Katie Glueck et Reid J. Epstein reportage contribué.