Les Américains admettent regarder des émissions ou des films pour se sentir moins seuls pendant la pandémie

Les AMÉRICAINS comptaient sur leurs écrans de télévision pour se sentir moins seuls pendant la pandémie, selon un nouveau sondage.

Depuis le début de la pandémie, quatre Américains sur 10 ont connu GOMO – chagrin d’avoir raté une sortie – en regardant des films ou des émissions de télévision sur d’autres personnes vivant « une vie normale ».

Les personnes interrogées étaient les plus enthousiasmées par les sorties au restaurant (50 %) Crédit : Getty

L’enquête menée auprès de 2 000 personnes interrogées a révélé que les déclencheurs GOMO les plus courants impliquaient des scènes de personnages mangeant dans des restaurants (60 %), faisant du shopping dans des centres commerciaux (52 %), nageant dans des piscines avec des amis (44 %) et essayant simplement de nouvelles expériences (43 %).

En fait, le GOMO est devenu si mauvais que 38% des personnes interrogées ont admis avoir regardé des émissions ou des films pour avoir l’impression de « socialiser de seconde main » à travers les personnages à l’écran.

Menée par OnePoll au nom de Westfield, l’enquête a également demandé aux gens de décrire ce qu’ils attendent le plus maintenant qu’ils repartent cet été, et comment ils vont surmonter leur GOMO induit par la pandémie.

Les personnes interrogées étaient les plus enthousiasmées par les sorties au restaurant (50 %), les visites avec la famille et les amis à la maison (44 %), les projections de films en salle (34 %) et les visites au centre commercial (24 %).

Les Américains prévoient également d’aller au cinéma en moyenne deux fois par mois Crédit : Getty

Les personnes interrogées ont également cité des petits plaisirs comme entrer spontanément dans un nouveau magasin et essayer de nouveaux vêtements en personne (tous deux 46 pour cent).

Parmi les autres petits plaisirs que les personnes interrogées attendent avec impatience, citons le fait de rencontrer un ami ou une connaissance (44 %), de commander auprès d’un serveur dans un restaurant (40 %) et d’observer de bonnes personnes âgées (25 %).

Les Américains prévoient également d’aller au cinéma en moyenne deux fois par mois, après plus d’un an à regarder les nouveautés à la maison via des services de streaming en ligne et de vidéo à la demande.

« Avec près de la moitié du pays vacciné et l’assouplissement des restrictions, nous constatons une demande refoulée des consommateurs pour des expériences en personne de haute qualité comme manger, faire du shopping et assister à des films », a déclaré Karen Strack, vice-présidente principale du marketing chez Westfield.

Les résultats ont également montré que 48% des gens ont dépassé les achats en ligne et sont heureux de pouvoir à nouveau faire leurs achats en personne – à tel point, en fait, que 63% ont maintenant l’impression que les achats en personne sont un régal.

Soixante-trois pour cent pensent maintenant que les achats en personne sont un régal Crédit : Getty

La génération Z (66%) est le groupe le plus susceptible d’inclure le shopping au centre commercial dans le cadre d’une journée parfaite, contre seulement 34% des baby-boomers.

Les choses qui manquaient le plus aux gens dans les achats en personne étaient de pouvoir essayer des vêtements avant de les acheter (49 %), de parcourir les allées et les étagères (46 %) ainsi que de voir et de ressentir la qualité d’un article en personne (44 % ).

L’immédiateté des achats en personne a également un impact, avec 73 % d’entre eux convenant que la possibilité de rentrer chez eux avec leur achat tout de suite était un facteur important dans leur retour dans les centres commerciaux.

Interrogés sur leur budget pour leurs futurs voyages de shopping, les répondants ont oscillé autour de 139 $ comme montant « de bien-être » à dépenser en une journée – tandis que 271 $ semblaient, en moyenne, être « trop » à dépenser.

Cependant, certains prévoient de faire preuve de prudence pour compenser le GOMO de 2020, 31 % des répondants admettant qu’ils prévoyaient de dépenser plus en vêtements cette année par rapport à l’année dernière.

« Les centres commerciaux sont passés de lieux de commerce collectifs à des destinations à grande échelle pour des événements et des expériences », a déclaré Karen Strack, vice-présidente principale du marketing chez Westfield.

« La pandémie a souligné la valeur de la communauté et de la socialisation pour les consommateurs, c’est pourquoi avoir ces types d’espaces communs – en plus des restaurants les mieux notés, des options de divertissement de qualité et un mélange dynamique de marques leaders et émergentes – est si important. »