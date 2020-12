Le stockage est devenu une sorte de passe-temps national, car les craintes d’une deuxième vague de pandémie cet hiver alimentent le désir de ranger les produits d’épicerie et les fournitures. Mais les Américains disent qu’ils n’ont pas encore fini et que ce comportement pourrait leur coûter cher.

Selon une étude de décembre de LendingTree, qui a interrogé plus de 1000 personnes sur leurs habitudes d’achat et leurs projets, un Américain sur trois dit qu’il envisage toujours de s’approvisionner en fournitures liées à la pandémie. Un autre tiers rapportent qu’ils ont déjà fait des provisions d’épicerie et de fournitures ménagères, selon l’enquête.

Cela ne surprendra peut-être pas les acheteurs qui ont de nouveau rencontré des étagères de papier toilette vides ou des restrictions continues de la part de détaillants tels que Costco, qui continue de limiter certains articles recherchés comme les lingettes Clorox à un paquet par client.

Les stocks ont repris en octobre alors que les infections au COVID-19 ont commencé à augmenter – mais la pandémie n’a fait qu’empirer depuis lors en raison des voyages de vacances et du temps plus froid. Selon les experts, le stockage procure un sentiment psychologique de confort et de préparation pendant une crise.

Retards de chômage:Des millions de personnes pourraient faire face à des retards de l’aide au chômage même après le programme de secours COVID-19

Arbres de Noël coûteux:Coincés à l’intérieur pendant le COVID-19, les Américains ont construit plus d’arbres de Noël cette année, augmentant les prix

«Nous voyons cela avec les ouragans, les tempêtes de neige et nous le voyons avec la pandémie et la perspective d’entrer dans un hiver où les choses deviennent encore pires qu’elles ne l’avaient été», a déclaré Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree. «Cela oblige les gens à prendre des mesures pour s’assurer qu’ils vont bien s’il y a une répétition de ce que nous avons vu au printemps.»

Mais ces comportements de stockage peuvent avoir des conséquences négatives, telles que créer des difficultés pour les autres à la recherche de produits essentiels tels que le papier hygiénique et le désinfectant.

Dette COVID-19

Et il y a aussi un inconvénient financier pour les personnes qui s’approvisionnent: certains dépensent trop et s’endettent, a constaté LendingTree. Les consommateurs disent qu’ils ont récemment dépensé en moyenne 359 $ pour s’approvisionner – soit plus du double des 178 $ qu’ils ont dépensés lors de la vague de printemps de la pandémie, selon LendingTree.

Cela crée un trou financier pour certains consommateurs, car plus d’un quart des répondants déclarent avoir accumulé des dettes de carte de crédit liées à l’approvisionnement en fournitures en cas de pandémie.

«Il est important que les gens luttent contre ces impulsions et ces pulsions, et prennent du recul pour comprendre ce dont ils ont besoin et ce dont ils pourraient ne pas avoir», dit Schulz.

Certes, les Américains dépensent plus pour l’épicerie et les produits de nettoyage en général – mais ils réduisent également les voyages et les restaurants pendant la pandémie, a déclaré Jon Berbaum, président de la société de recherche et de technologie Highland. Quatre Américains sur 10 restent plus à la maison et plus de 6 sur 10 mangent moins au restaurant, selon ses recherches.

«Cela contribue à une augmentation des dépenses globales en produits d’épicerie à la maison», note Berbaum. «Les prix des produits d’épicerie ont également augmenté pour les produits de base tels que la viande, les œufs et la volaille, ainsi que les produits ménagers courants.»

Pas de fonds pour les jours de pluie

Autre inconvénient: près de la moitié des Américains interrogés par Highland ont déclaré qu’ils étaient à court de fonds d’urgence, tandis que 8 sur 10 ont déclaré qu’ils ne seraient pas en mesure de payer une dépense d’urgence de 500 $. Bien qu’il ne s’agisse pas de pommes à pommes, environ 4 consommateurs sur 10 avant la pandémie ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas payer une dépense d’urgence de 400 $ sans l’emprunter, selon une étude de la Réserve fédérale.

«La marge d’erreur financière de la plupart des Américains est si faible que les 150 à 200 dollars supplémentaires qu’ils dépensent en fournitures vont déjà rendre plus difficile pour certaines personnes de respecter leur budget», dit Schulz.

Avant de stocker, les experts financiers conseillent aux consommateurs de prendre quelques mesures pour éviter de trop dépenser ou de s’endetter.

Faites un budget pour 2021

La fin de l’année est un moment utile pour commencer à budgétiser si vous ne l’avez pas encore commencé, note Colleen McCreary, directrice des ressources humaines de la société de services financiers Credit Karma.

«C’est le moment idéal pour penser à vos dépenses mensuelles en général», note-t-elle. «Pensez aux habitudes que vous souhaitez privilégier. Cela a-t-il un sens de stocker? »

Faites une liste avant de magasiner

Ne vous laissez pas prendre à acheter des articles parce qu’ils sont rares ou que d’autres personnes les prennent sur les étagères. Préparez une liste avant de vous rendre au magasin – assurez-vous de vérifier ce que vous avez déjà sous la main dans votre maison – et respectez-la.

«Les gens oublient qu’ils ont accumulé dans le passé» et peuvent déjà avoir certaines de ces fournitures stockées, dit McCreary. «N’achetez pas le plus gros paquet de papier toilette simplement parce que vous pensez que vous en avez besoin.»

N’oubliez pas votre fonds d’urgence

Construire – ou reconstruire – votre fonds d’urgence ne doit pas être sacrifié pour le stockage, notent les experts financiers.

«Les gens doivent comprendre qu’ils doivent continuer à constituer leur fonds d’urgence», déclare Schulz de LendingTree. Même s’il faut plus de temps pour rembourser la dette, il est important de verser de l’argent dans ce compte. Sinon, dit-il, la prochaine fois que vous rencontrez une urgence, vous pourriez vous endetter davantage.