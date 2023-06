Les Américains à Taïwan sont pour la plupart indifférents au rapport sur le plan d’évacuation américain

Kaohsiung, Taiwan – Les Américains à Taïwan commencent à réfléchir un peu plus à ce qu’ils feraient ou devraient faire dans l’éventualité de l’impensable : une attaque de la Chine sur l’île.

Pourtant, sur la base d’un petit échantillon de questions posées aux citoyens américains par Fox News Digital, beaucoup ne semblent pas trop inquiets et ne font pas beaucoup ou pas de véritable travail de préparation. Ils semblent indifférents aux récents rapports selon lesquels les États-Unis élaborent des plans d’évacuation pour les quelque 80 000 Américains qui vivent et travaillent ici.

« Le gouvernement américain prépare des plans d’évacuation pour les citoyens américains vivant à Taiwan », a affirmé un rapport de la mi-juin par The Messenger, qui a déclaré avoir obtenu les informations de trois sources anonymes. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a toutefois déclaré lundi dernier que les États-Unis n’avaient vu « aucune indication » que la situation à Taïwan pourrait conduire à un changement dans la politique actuelle de non-évacuation des citoyens américains privés des zones de conflit.

Le scénario le plus probable qui concorde à la fois avec le rapport et les commentaires de Kirby est que les États-Unis « révisent » effectivement leurs plans hypothétiques. Washington a des plans pour pratiquement tout, et bien sûr, la sécurité mondiale repensée après l’invasion par la Russie de son voisin l’Ukraine a concentré le monde sur Taiwan.

Graham Dart tient un bar sur une petite île à environ cinq minutes en ferry de la ville portuaire de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. Dart, un Américain qui a servi dans l’armée américaine, a déclaré à Fox News Digital que le bavardage qu’il a entendu sur « l’obtention d’un go-bag ensemble » ne passe pas le test de logique. « Je ne connais personne qui se prépare », a déclaré Dart. « Les go-bags sont pour avoir besoin de partir très, très soudainement, et je ne peux pas penser à un scénario où j’en aurais besoin. La Chine envahit une île périphérique ; ai-je besoin d’un go-bag ? Non. Un blocus naval ? Non. Des frappes soudaines de missiles pour décapiter les dirigeants militaires et politiques de Taiwan ? Encore une fois, non.

D’autres Américains, comme Justin, basé à Taipei, qui a caché son nom de famille et celui de sa femme, ont exprimé des sentiments similaires, tout en soulevant des questions intéressantes. L’épouse de Justin, Jenna, est une enseignante canadienne au primaire et le couple a une petite fille.

Justin travaille dans la finance et il a déclaré à Fox News Digital qu’il avait naturellement pensé à l’argent, notant que dans une situation aussi grave qu’une guerre, les passeports et l’argent sont vraiment les deux seules choses dont vous ne pouvez pas vous passer. En discutant avec Fox News Digital, il a cependant commencé à se demander comment il pourrait mettre la main sur suffisamment de fonds.

« J’ai des cartes de guichet automatique et des cartes de crédit, mais est-ce qu’elles fonctionneraient ? De nombreux Américains pourraient prendre l’avion vers quelque part à proximité si c’était nécessaire. Mais disons que je suis en Thaïlande : ma banque à Taïwan pourrait-elle toujours envoyer de l’argent ? » Justin a terminé sa réflexion en disant qu’il envisageait maintenant de garder de l’argent liquide dans un endroit sûr mais accessible.

Fox News Digital a parlé à plusieurs autres Américains et tous ont fait part de sentiments similaires. Seule une infime partie d’entre eux se préparent ou réfléchissent beaucoup à une invasion chinoise.

S’exprimant à titre privé, Ross Feingold, directeur de l’Association des Américains résidents à l’étranger (fondée en 1973), basée à Paris, a déclaré à Fox News Digital qu’il était tout à fait d’accord avec le conseil du département d’État selon lequel les citoyens – en particulier ceux qui vivent en permanence dans Taïwan – doit s’inscrire auprès du bureau consulaire le plus proche. Feingold, cependant, ne considère pas non plus les rapports sur les plans d’évacuation américains comme quelque chose de nouveau.

« Bien sûr, le gouvernement américain fait des plans concernant Taïwan. Il y aura beaucoup plus de réflexion pour faire sortir les Américains, disons, de Bagdad que de Paris, par exemple », a noté Feingold, qui a également déclaré à Fox News Digital que parmi les nombreux bons raisons de s’enregistrer auprès de votre consulat est le traitement plus rapide des passeports perdus, un document évidemment nécessaire pour voyager. Il a également déclaré à Fox News Digital que le Département d’État pourrait faire beaucoup mieux dans sa promotion de l’enregistrement.

Cependant, alors que la plupart des Américains basés à Taïwan semblent ignorer les « tensions » actuelles entre Taïwan et la Chine – tout comme la majorité des citoyens taïwanais – il y en a, bien sûr, beaucoup qui y ont au moins réfléchi. Jenna passe du temps avec d’autres familles américaines et canadiennes avec des enfants à Taipei, et elle a déclaré à Fox News Digital que leur groupe avait discuté de ce qu’ils devraient faire et où ils devraient aller en cas de catastrophe.

« Je suis cependant intéressée à en savoir plus sur le gouvernement taïwanais », a-t-elle expliqué à Fox News Digital. « Nous avons des applications qui montrent tous les sous-sols de la ville, mais sont-ils assez bons pour être des abris anti-aériens ? Et qui supervise les abris anti-bombes ? Est-ce qu’ils changent l’eau et changent les aliments ? Comment ouvre-t-on la porte d’un abri ? Et enfin, qui est responsable si le président et le vice-président sont frappés d’incapacité ? »

Le gouvernement taïwanais a été critiqué lorsqu’il a publié un manuel de défense civile en 2022 qui suggérait aux gens de contacter les autorités par téléphone ou de scanner les codes QR pour obtenir les dernières informations, car il est bien connu que les lignes téléphoniques et Internet sont parmi les premières choses à descendre dans de nombreuses situations d’urgence. Un nouveau livret a été publié, mais jusqu’à présent, en chinois uniquement.

Taïwan a une station de radio anglaise, International Community Radio Taipei (ICRT, FM 100.7), et ce serait sans aucun doute une bonne source d’informations en cas de crise, mais à part les véhicules, une radio n’est pas quelque chose que beaucoup possèdent de nos jours. Peut-être que cela devrait être reconsidéré.

Dans le Kaohsiung ensoleillé et tropical, Graham Dart a déclaré à Fox News Digital qu’il faisait constamment remarquer aux gens inquiets chez lui qu’une invasion à grande échelle ne pouvait tout simplement pas être une surprise. « Ils auraient besoin d’un mois, peut-être plus. Et nous avons des satellites et des avions espions, etc. En ce qui concerne une invasion, ils ne seront pas en mesure de réaliser une sorte d’attaque sournoise de Pearl Harbor. »

Dart dit qu’il espère que quiconque envisage de venir à Taïwan pour travailler ou se divertir le fera, et que personne ne devrait être effrayé par des peurs exagérées – des craintes qui, selon certains analystes, font partie de la propagande chinoise destinée à promouvoir l’idée de « l’inévitabilité » de une victoire communiste sur Taïwan.