Les Américains à faible revenu paient pour les récompenses des cartes de crédit des riches, selon certains économistes

Avez-vous déjà obtenu un vol gratuit grâce à votre Delta SkyMiles carte? Ou peut-être avez-vous l’avantage de traverser la ligne rapide TSA PreCheck à l’aéroport au lieu d’attendre sur la ligne de sécurité générale généralement très longue en raison de votre Carte de récompenses Capital One Venture.

À propos 90 % de toutes les dépenses par carte de crédit est sur les cartes de récompenses. Si vous jouez bien le jeu et maximisez vos récompenses, vous pourriez économiser au moins quelques centaines de dollars chaque année.

« Nous avons créé un écosystème dans lequel nous avons essentiellement donné un médicament au consommateur, à savoir ces cartes de récompenses », a déclaré Sumit Agarwal, professeur de finance à l’Université nationale de Singapour. « Et la raison pour laquelle nous continuons à donner ce médicament est que nous savons qu’il est très rentable et nous savons que le consommateur en est accro. »

En 2019, en échange de toutes les dépenses sur ces types de cartes de crédit, les plus grandes banques américaines ont déboursé près de 35 milliards de dollars en récompenses. Mais d’où vient cet argent ?

La même année, les banques ont déclaré plus de 140 milliards de dollars de revenus provenant de toutes les cartes de crédit. Cela provient de trois sources de revenus principales : 9,9 milliards de dollars en revenus de commissions, 89,7 milliards de dollars en revenus d’intérêts et 41,3 milliards de dollars en frais d’interchange ou de balayage. Plus de la moitié de ces revenus proviennent des cartes de crédit avec récompenses, selon Agarwal.

Agarwal et d’autres économistes, dans une étude, a conclu que le système de cartes de crédit avec récompenses crée une redistribution annuelle estimée à plus de 15 milliards de dollars des zones les moins éduquées aux plus éduquées, des plus pauvres aux plus riches et des zones à forte et faible minorité, ce qui accroît les disparités existantes. Cela veut dire qu’il y a 15 milliards de dollars qui pourraient être répartis différemment pour atteindre une plus grande égalité.