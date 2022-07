Les Américaines battent la Jamaïque 5-0 et se qualifient pour la Coupe du monde

Monterrey (Mexique) (AFP) – Les États-Unis ont écrasé la Jamaïque 5-0 jeudi pour réserver un retour à la Coupe du monde féminine, aidés par la victoire 3-0 d’Haïti sur le Mexique dans le championnat CONCACAF W.

Sophia Smith a marqué un doublé en l’espace de trois minutes et Rose Lavelle, Kristie Mewis et Trinity Rodman ont marqué des buts en deuxième mi-temps pour compléter la déroute contre l’équipe jamaïcaine – connue sous le nom de “Reggae Girlz” – qui avait surpris le Mexique 1-0 en leur ouverture de tournoi.

Cinq minutes après le début du combat, Smith a attaqué sur le côté droit et, après avoir glissé le ballon sur la défenseuse jamaïcaine Deneisha Blackwood, elle a pénétré dans la surface et a décoché un tir du pied droit dans le filet.

Trois minutes plus tard, elle a encore frappé, jouée en avant par un ballon en profondeur et marquant devant la gardienne Rebecca Spencer.

Le tournoi à huit équipes de Monterrey sert de qualification régionale pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande – où les États-Unis se disputeront un troisième titre consécutif après des triomphes en 2015 et 2019.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe réservent des places pour la Coupe du monde ainsi que leurs places en demi-finale du tournoi CONCACAF.

Les États-Unis avaient ouvert leur campagne avec une victoire 3-0 sur Haïti, mais les Haïtiens ont rebondi avec vengeance contre le Mexique.

Roselord Borgella à la 14e minute et Nerilia Mondesir à la 67e ont converti des pénalités pour Haïti et Sherly Jeudy a enroulé un coup franc spectaculaire à la 78e pour sceller la victoire.

Haïti et la Jamaïque se rencontreront lundi avec la deuxième place du groupe et une autre place pour la Coupe du monde en jeu.

Les équipes de troisième place de chaque groupe se qualifieront pour les éliminatoires mondiales de février prochain pour les trois places restantes en Coupe du monde.

Les vainqueurs du tournoi réservent une place aux Jeux olympiques de Paris 2024 tandis que les équipes finalistes et troisièmes se rencontreront en séries éliminatoires l’année prochaine pour déterminer une autre place aux Jeux de Paris.