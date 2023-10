AUSTIN, Texas — Le Grand Prix des États-Unis de ce week-end est une course importante pour Haas, la seule équipe américaine présente sur la grille de Formule 1.

L’équipe a marqué la deuxième de ses trois courses à domicile cette année en ajoutant un motif étoiles et rayures à sa livrée F1. Les pilotes Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg courront avec des combinaisons et des casques sur le thème américain, et l’équipe a adopté la ligne d’ouverture de la Constitution américaine, « Nous, le peuple », comme slogan pour le week-end.

Mais la voiture Haas VF-23 présente des changements plus importants que la palette de couleurs : un certain nombre d’améliorations de la voiture.

« C’est une grande amélioration », a déclaré Günther Steiner, directeur de l’équipe Haas. « Mais ce n’est pas comme une voiture neuve. »

Haas a révisé la majorité de la carrosserie de la voiture, y compris le plancher, les pontons, les ouïes de refroidissement, les écopes de frein avant ainsi que le capot moteur et la zone « bouteille de coca » à l’arrière de la voiture.

L’équipe a dévoilé le package à Singapour le mois dernier lorsqu’elle a confirmé pour la première fois le projet d’introduire les améliorations à Austin. Même si Haas espérait inverser ses difficultés en piste – l’équipe a marqué un point en huit courses – la motivation première était de changer la philosophie de la voiture.

Lorsque le nouveau règlement technique a fait ses débuts en 2022, il existait trois concepts principaux autour des sidepods menés par Red Bull, Mercedes et Ferrari. Au fil du temps, le peloton a convergé vers le concept « downwash » de Red Bull, Mercedes et Ferrari faisant le changement plus tôt dans la saison. Cela a laissé Haas comme la seule équipe à ne pas appliquer la philosophie de conception dirigée par Red Bull.

Cela plafonnait les performances que Haas pouvait obtenir grâce à des améliorations en cours de saison. Peu importe ce qu’elle a fait ou quelles pièces elle a modifiées, l’équipe n’a pas pu remédier correctement à ses problèmes de gestion des pneus, qui étaient les plus aigus lorsqu’elle roulait dans le peloton. Cela signifiait que le bon rythme de qualification de la voiture, qui a conduit Hülkenberg à la deuxième place lors des qualifications au Canada et Magnussen à la quatrième place à Miami, serait souvent annulé dimanche alors qu’ils reculaient, incapables de suivre le rythme de la concurrence. Un changement était nécessaire.

« Cela a été une année difficile en termes de performance », a déclaré Magnussen. « Les gars ont vraiment eu du mal cette année à faire des progrès sur la voiture que nous avions. Je pense que cette mise à niveau est passionnante, car elle est très différente.

En empruntant la voie de Red Bull, Haas espère pouvoir débloquer davantage de performances qui pourront aider dans la bataille serrée du milieu de terrain inférieur contre Williams, Alfa Romeo et AlphaTauri, le quart couvert par 18 points. Haas a glissé au neuvième rang au Qatar derrière Alfa Romeo. Chaque poste chez les constructeurs vaut environ 12 à 15 millions de dollars, ce qui en fait un combat important pour les petites équipes.



La voiture de Nico Hülkenberg à Singapour en septembre (en haut) et sa voiture à Austin vendredi (en bas). (En haut : ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images ; en bas : Luke Smith/The Athletic)

Mais le package porte davantage sur l’avenir à long terme du développement de Haas, en particulier pour 2024. Au lieu d’attendre la nouvelle voiture pour effectuer le changement, Steiner a voulu prendre une longueur d’avance.

« Au cours des cinq prochaines courses, nous apprendrons quelque chose pour l’année prochaine qui peut être utile en développant l’aérodynamique de la voiture 24 », a expliqué Steiner. « Au lieu d’attendre février et d’avoir peut-être une mauvaise surprise, essayez de le faire maintenant. »

Même si cette amélioration majeure n’apportera peut-être pas d’amélioration immédiate des performances, Magnussen et Hülkenberg pourront au moins comprendre les changements apportés aux caractéristiques de la voiture avant l’année prochaine (tous deux ont été confirmés pour revenir chez Haas en août) et si cela améliore la faiblesse principale du pneu.

« La mise à niveau vise à améliorer la vitesse et les performances, ainsi qu’à améliorer la régularité et l’usure des pneus », a déclaré Hülkenberg. « Mais c’est aussi surtout pour l’avenir. Où allons-nous avec cette voiture ? Nous avons besoin d’une direction et nous avons besoin d’une route.

Toute nouvelle mise à jour d’une voiture de F1 prend du temps à se connecter et à trouver les bonnes exigences de configuration. Mais avec seulement une heure d’entraînement à Austin ce week-end sous le format sprint, ce défi est encore plus difficile pour Haas.

Hülkenberg a déclaré qu’il était « très difficile » et « pas idéal » de lancer le package de mise à jour lors d’un week-end de sprint, mais Steiner a souligné qu’il restait peu d’opportunités.

« Si vous le faites au Mexique, c’est l’altitude qui n’est pas bonne », a-t-il déclaré. « Si vous le faites au Brésil, c’est encore une fois un sprint. Alors nous le faisons et nous voyons ce que nous avons.

« Parfois, il suffit de faire quelque chose au lieu de rester tout le temps assis sur la barrière et de trouver une bonne raison pour ne pas faire quelque chose. »

Cette pratique unique a offert un premier signe encourageant. Magnussen s’est classé cinquième, à seulement une demi-seconde du temps de référence de Max Verstappen, tandis que Hülkenberg a terminé la séance à la neuvième place.

Même si cette forme ne peut pas se maintenir tout au long du week-end, Steiner est convaincu que le package de mise à niveau tant attendu galvaniserait l’équipe Haas après une saison délicate où il a été difficile de marquer des points.

« L’équipe est certainement motivée », a-t-il déclaré. « Ils sont vraiment heureux de faire quelque chose de nouveau. Une bonne équipe de course veut que quelque chose avance.

(Image principale : Chris Graythen/Getty Images)