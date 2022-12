Les améliorations apportées à la brasserie Molson Coors à Chilliwack amèneront les clients au-delà de l’allée de la bière

Les boissons à base de malt et de spiritueux ont commencé à sortir de la brasserie Molson Coors à Chilliwack pour la première fois cette semaine.

Alors que les 236 ans d’histoire de l’entreprise sont profondément enracinés dans la bière, la nouvelle marque Molson Coors Beverage Company gagne du terrain avec une série de nouveaux produits qui vont derrière l’allée de la bière.

À Chilliwack, les mises à niveau opérationnelles du début de 2022 les ont préparés aux changements qui ont eu lieu à la Fraser Valley Brewery, et ils s’harmonisent avec le processus de brassage respectueux de l’environnement de Molson Coors.

« Investir dans nos capacités de brassage est une priorité absolue pour Molson Coors », a déclaré David Hamel, directeur général des opérations de Molson Coors pour l’Ouest canadien. «Cette mise à niveau soutient bon nombre de nos engagements en tant qu’entreprise – de la modernisation de nos opérations à Chilliwack au déblocage d’une capacité de brassage supplémentaire pour nos marques haut de gamme, en passant par le faire de manière responsable en veillant à ce que nos installations soient les piliers du brassage durable pour les années à venir.»

David Hamel, directeur général des opérations de Molson Coors pour l’Ouest canadien, est vu le 17 mars 2022 par un réservoir (à droite) qui a été converti pour produire des boissons à base de malt et de spiritueux à la brasserie Chilliwack. (Jenna Hauck/ Chilliwack Progress)

Deux des plus grandes installations de Molson Coors au Canada, à Chilliwack et à Toronto, ont vu la production débuter lundi pour des marques comme Vizzy Hard Seltzer et CoorsSeltzer destinées au marché de l’Ouest et du Canada central.

Les deux brasseries sont maintenant « en direct » avec la production de boissons autres que la bière qui entraîneront la production de milliers d’hectolitres supplémentaires chaque année.

Les technologies intégrées à l’installation devraient réduire l’empreinte carbone de l’entreprise, ainsi que sa consommation d’énergie et d’eau grâce à des pratiques telles que le recyclage du dioxyde de carbone, renforçant ainsi les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de la brasserie dans la communauté locale.

Le maire de Chilliwack, Ken Popove, voit les récents investissements dans la brasserie comme une facette de la croissance de Chilliwack.

“L’un des objectifs du conseil est d’attirer et de maintenir la croissance des entreprises”, a déclaré Popove. « Notre communauté se développe rapidement et il est excitant de voir cette croissance se refléter dans l’investissement continu de Molson Coors à Chilliwack.

La brasserie Molson Coors de Toronto a été fondée en 1955 et est actuellement la plus grande installation canadienne de la société de boissons, juste après la brasserie de Chilliwack, qui a ouvert ses portes en 2019. L’installation de Toronto a la capacité de brasser 28 marques différentes, y compris des marques de base comme Molson Canadian, Coors Light et Coors Original.

« En tant que plus grande brasserie sous la bannière Molson Coors au Canada, l’équipe de la Toronto Brewery est fière de participer à ce nouveau chapitre de notre histoire », a déclaré Tan Le, directeur général de Molson Coors de la Toronto Brewery.

Le marché canadien en croissance des boissons prêtes à boire est estimé à près de trois millions d’hectolitres et la part de marché de Molson Coors dans le segment de l’eau de Seltz et des sodas est de près de 15 % et en croissance, ont déclaré des responsables.

