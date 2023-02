Les ambulanciers paramédicaux et les répartiteurs de la Colombie-Britannique ratifient un nouveau contrat de 3 ans avec un soutien écrasant

La grande majorité des 4 600 ambulanciers paramédicaux et répartiteurs d’urgence de la Colombie-Britannique ont voté en faveur d’un nouveau contrat proposé de trois ans.

Leur syndicat, Ambulance Paramedics and Emergency Dispatchers of BC, négocie avec le gouvernement provincial depuis l’expiration de la dernière convention collective en avril 2022.

En janvier, les agents négociateurs des deux parties sont finalement parvenus à un accord et ont proposé aux travailleurs de réfléchir. Leur syndicat a annoncé mardi 14 février que 96,1 % avaient voté pour.

Les détails de l’accord n’ont pas été publiés, mais le président du syndicat, Troy Clifford, a déclaré qu’il répondait à bon nombre des préoccupations qu’ils avaient concernant les salaires, les avantages sociaux et les modèles de dotation.

« Le fait que nous devions investir dans les services paramédicaux, les soins préhospitaliers et la sécurité publique était évident. Nous sommes heureux d’avoir pu nous asseoir ensemble à la table et donner la priorité à nos membres et à nos patients.

Clifford a déclaré qu’il y avait encore des problèmes qui n’avaient pas été abordés et que le syndicat prévoyait de continuer à plaider en faveur du changement.

“… nous avons encore un long chemin à parcourir pour fournir un meilleur soutien en matière de santé mentale et de bien-être à nos membres.”

Clifford a déclaré qu’ils s’engageaient à obtenir un système pleinement fonctionnel dans chaque communauté de la Colombie-Britannique

