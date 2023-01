Les ambulanciers paramédicaux de l’Illinois Valley affirment que le risque d’arrêt cardiaque dans le sport est réel à la suite de l’incident de Damar Hamlin – Shaw Local

L’effondrement soudain de Damar Hamlin lors d’un récent match de football et son rétablissement depuis ont laissé les gens reconnaissants pour la réponse des ambulanciers.

Le chef des opérations EMS et ambulancier de Marseille, Don Modeen, a déclaré qu’il était très inhabituel pour une personne ayant l’âge et les antécédents de Hamlin en tant qu’athlète professionnel de faire un arrêt cardiaque. Bien qu’une cause officielle n’ait pas encore été révélée, Modeen et d’autres ambulanciers paramédicaux de la région ont suggéré un phénomène appelé commotio cordis comme cause possible.

Commotio cordis est causée par un coup soudain sur une partie spécifique de la poitrine à un moment critique du cycle cardiaque, perturbant le rythme cardiaque normal et provoquant un arrêt cardiaque soudain. C’est un diagnostic rare qui survient moins de 30 fois par an et qui est plus susceptible de se produire chez les jeunes hommes qui pratiquent un sport, selon les données du Cleveland Center, un centre médical et de recherche universitaire à but non lucratif.

Le directeur des services médicaux d’urgence et paramédic du Pérou, Brent Hanson, a également déclaré que le coup de Hamlin à la poitrine aurait pu causer une arythmie et un traumatisme à la poitrine, provoquant un dysfonctionnement du cœur.

Un dispositif mécanique de compression thoracique connu sous le nom de Lucas 3 fabriqué par Stryker applique une pression automatique sur la poitrine sur un mannequin le mardi 10 janvier 2023 au Peru EMS. L’appareil maintient les compressions thoraciques mains libres pendant le transport vers des thérapies vitales avancées. (Scott Anderson)

Radio Nationale Publique et le le journal Wall Street rapportent que les médecins et autres experts suivant le cas de Hamlin ont également réduit la cause probable de son arrêt cardiaque à la commotio cordis.

Oglesby Paramedic et Firefighter Pete Ragazincky a déclaré que le diagnostic est plus susceptible de se produire dans des sports comme le baseball où un joueur prend une balle dans la poitrine. Il a dit que pour le provoquer, le coup doit se produire “entre certains points du rythme cardiaque, et il doit être juste exact”.

Modeem a déclaré que l’inquiétude concernant l’arrêt cardiaque chez les jeunes pratiquant des sports dans la vallée de l’Illinois n’est pas nouvelle. Il a déclaré que le risque, bien que rare, est réel et que de nombreuses ligues sportives pour les jeunes à Ottawa, Marseille et les environs ont fait porter aux enfants un plastron pour aider à le prévenir.

“Quand quelqu’un est touché à la poitrine à un certain moment du cycle cardiaque, cela peut arrêter le cœur”, a déclaré Modeem. «Sachant cela, les ligues sportives pour jeunes ont commencé à faire porter ces protecteurs de poitrine aux enfants pour essayer d’empêcher que cela ne se produise. Ils essaient déjà d’empêcher que cela n’arrive aux jeunes.

Ragazincky a déclaré que l’arrêt cardiaque de Hamlin et la réponse paramédicale qui a suivi sont un bon rappel de l’importance de reconnaître une urgence médicale et de la valeur d’une formation en RCR. Lui et certains de ses collègues du service d’incendie d’Oglesby sont des instructeurs de RCR et encouragent tout le monde à apprendre les bases.

“Je préfère que quelqu’un apprenne plutôt que quelque chose se produise et qu’il ne sache pas quoi faire”, a déclaré Ragazincky.

Modeen a déclaré qu’il était important que le plus de personnes possible puissent être formées à la RCR. Il a déclaré que les entreprises peuvent faire suivre à leur personnel des programmes de formation et être au courant de l’éducation et de la reconnaissance. Il a dit que n’importe qui peut devenir certifié en RCR grâce à des cours, où il a dit que les gens peuvent pratiquer des techniques de compression et être initiés à un DEA.

“Vous êtes en fait formé (dans un cours de RCR) pour réagir plus que vous ne le pensez”, a déclaré Modeen. “Si vous voyez quelqu’un tomber et que vous confirmez qu’il s’agit d’un arrêt cardiaque, vous êtes censé passer en mode machine et commencer à pomper sur la poitrine.”

Hanson a déclaré que toute RCR est une bonne RCR. Il a dit que même si quelqu’un n’a aucune formation et ne sait pas si une personne en crise en a besoin, faites-le quand même. Cela ne leur fera probablement pas de mal, et les compressions des mains sur la poitrine peuvent à elles seules sauver une vie.

« Cela fait toute la différence dans le monde. En tant qu’ambulanciers paramédicaux, nous pouvons faire tout ce que fait le personnel d’un service d’urgence. Nous inondons les gens, nous commençons les intraveineuses, nous donnerons des médicaments pour redémarrer artificiellement le cœur », a déclaré Modeen. “Mais rien de tout cela n’a d’importance à moins que quelqu’un appuie sur cette poitrine et fasse circuler le sang et garde ces organes vitaux en fournissant du sang frais et oxygéné au reste du corps.”

Ragazincky rappelle aux gens de toujours appeler le 911 dès que possible en cas d’urgence médicale. Les cours de RCR sont disponibles via All Risk Training and Safety à Spring Valley en appelant le 815-343-3163 ou via certaines organisations EMS locales. L’American Heart Association propose également une formation en ligne sur la RCR et les premiers soins sur cpr.heart.org/fr.