Les ambulanciers organiseront 10 grèves de PLUS sur le personnel et les salaires

Les membres d’Unite, employés par différentes fiducies d’ambulance, feront la grève les jours suivants :

• West Midlands : 6 et 17 février, et 6 et 20 mars

• Nord-Est : 6 et 20 février, et 6 et 20 mars

• East Midlands : 6 et 20 février, 6 et 20 mars

• Pays de Galles : 6 et 20 février, et 6 et 20 mars

• Nord-Ouest : 6 et 22 février, et 6 et 20 mars

• Irlande du Nord : 26 janvier et 16, 17, 23 et 24 février