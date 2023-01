Les ambulanciers accusent le gouvernement de les diaboliser

Un groupe d’ambulanciers a envoyé une lettre furieuse au Premier ministre disant qu’ils se sentent “complètement trahis” par les tentatives du gouvernement de les présenter comme “indifférents aux normes de sécurité”. Steve Rice, le chef du comité des ambulances du syndicat GMB, a envoyé à Rishi Sunak une lettre au nom des ambulanciers protestant contre les projets du gouvernement d’introduire une nouvelle législation anti-grèves. “Nous nous sentons complètement trahis par la façon dont votre gouvernement a pointé du doigt les ambulanciers dans le cadre d’une tentative grossière de supprimer notre droit de grève”, indique la lettre. Cela survient après que Sunak a décrit l’action revendicative généralisée comme “terrifiante” alors que le gouvernement a présenté un projet de loi au Parlement qui fixerait des niveaux de service minimaux pour la santé, les incendies, l’éducation, les transports, le démantèlement nucléaire et les services de sécurité aux frontières. Il a déclaré mercredi aux Communes: “Ce qui est terrifiant, c’est qu’en ce moment, les gens ne savent pas si, lorsqu’ils appellent le 999, ils recevront le traitement dont ils ont besoin.” Mardi, le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a déclaré aux députés qu’un “manque de coopération en temps opportun de la part des syndicats d’ambulances” “mettait la vie des électeurs en danger”. Dans la lettre, Rice écrit : « Vous et vos ministres devriez avoir honte de la façon dont vous avez essayé de nous décrire comme indifférents aux normes de sécurité – rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. «Nous voulons une relation constructive avec le gouvernement – pour parler de rémunération et améliorer sérieusement les conditions dans tout le service d’ambulance. Mais vous nous faites sentir, ainsi qu’à nos collègues ambulanciers, diabolisés. Downing Street a déclaré à la BBC que Barclay était ouvert aux pourparlers avec les syndicats et qu’il avait accepté la recommandation de l’organisme indépendant d’examen des salaires d’accorder à 1 million de travailleurs du NHS une augmentation de salaire d’au moins 1 400 £ cette année. Un porte-parole a ajouté: “Cependant, nous devons assurer la sécurité du public, c’est pourquoi nous introduisons des niveaux de service et de sécurité minimaux dans divers secteurs pour garantir que des vies et des moyens de subsistance ne soient pas perdus.” Downing Street a averti les ministres de la Santé qu’ils devront trouver des économies sur leur propre budget s’ils veulent offrir plus d’argent aux travailleurs du NHS afin de mettre fin à la vague croissante de grèves. Le n ° 10 a déclaré qu’il n’y aurait pas d’augmentation du budget du ministère de la Santé alors que les ministres cherchent un moyen de résoudre le conflit du travail prolongé. L’avertissement est venu après que le Guardian a rapporté que Barclay avait concédé en privé qu’il devrait augmenter l’offre salariale au personnel du NHS pour obtenir un accord avec les syndicats de la santé. Vendredi, Sunak a déclaré qu’il espérait “trouver un moyen de sortir” de l’impasse avec les syndicats pour éviter de nouvelles actions revendicatives. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Il a déclaré aux radiodiffuseurs lors d’un voyage en Écosse : « Je pense qu’avec les grèves, il est important que nous restions en dialogue étroit avec les syndicats, c’est pourquoi le gouvernement a invité tous les dirigeants syndicaux à avoir ces discussions.

“Les discussions sont en cours et j’espère que nous pourrons trouver un moyen de passer.”

Le Royal College of Nursing Scotland a suspendu vendredi une annonce officielle de grève à la suite de nouvelles discussions avec le gouvernement écossais.

Pat Cullen, secrétaire général du RCN, a déclaré: «Le gouvernement écossais a montré sa volonté de revenir à la table des négociations et d’agir pour résoudre la crise de la main-d’œuvre infirmière.

« La pression de nos membres a été la clé de l’avancée de ces négociations. Nous devons mener à bien ce processus de bonne foi.

PA Media a contribué à ce rapport