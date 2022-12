Les ambulances ne répondront pas si les personnes âgées tombent pendant les grèves, prévient le secrétaire à la Santé

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les ambulanciers paramédicaux ne répondront pas à une chute à domicile d’une personne âgée lorsqu’ils se mettront en grève plus tard ce mois-ci, a averti le secrétaire à la Santé.

Steve Barclay a déclaré que les pourparlers ne faisaient que commencer pour décider quels incidents déclencheraient un appel pendant les débrayages – mais a indiqué que les appels de catégorie trois, y compris les chutes, ne le feraient pas.

“Pour le moment, les syndicats disent que ces choses ne seraient pas couvertes”, a déclaré M. Barclay, affirmant qu’ils “ne voulaient pas entrer dans les détails” avant l’annonce des grèves des 21 et 28 décembre.

Il a averti: «Ils ont dit qu’ils couvriraient les conditions potentiellement mortelles, donc cela a tendance à moins ce genre de cas. On les appelle généralement une catégorie trois.

M. Barclay a déclaré qu’il s’attendait à ce que les appels d’urgence de catégorie deux – pour un accident vasculaire cérébral, par exemple – soient prioritaires, aux côtés de la catégorie un qui concerne les maladies ou blessures potentiellement mortelles.

Le secrétaire à la Santé est accusé d’avoir refusé de tenir des pourparlers détaillés sur les salaires avec les syndicats, mais les a accusés de créer une “condition préalable” lorsque des négociations étaient nécessaires sur des questions plus larges.

Et il a insisté sur le fait que le public ne soutiendrait pas l’octroi aux travailleurs du secteur public d’augmentations de salaire conformes à l’inflation galopante, car cela coûterait 28 milliards de livres sterling.

“Je pense que beaucoup de vos téléspectateurs qui sont confrontés à des pressions liées au coût de la vie diraient qu’un coût supplémentaire de 1 000 £ pour eux et chaque ménage pour payer 28 milliards de livres supplémentaires, à la fois une pression sur le coût de la vie, sera trop”, il Raconté Nouvelles du ciel.

Les ambulanciers ont voté en faveur de la grève après s’être vu offrir une augmentation de salaire de 4 % – lorsque le taux d’inflation est supérieur à 11 %.

L’action du 21 décembre impliquera environ 25 000 ambulanciers paramédicaux, gestionnaires d’appels et assistants de soins d’urgence dans 10 des 11 fiducies en Angleterre et au Pays de Galles. Une nouvelle grève dans 9 trusts aura lieu une semaine plus tard.

Jeudi, les dirigeants syndicaux rencontreront le NHS England et les associations de l’industrie pour convenir exactement des types d’appels d’urgence auxquels ils répondront.

Les ministres ont laissé entendre que l’armée serait appelée à conduire des ambulances, mais aucune décision n’a été prise, la planification des grèves étant généralement laissée aux patrons locaux du NHS.

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération NHS, a déclaré: “De toute évidence, s’il existe un risque de ne pas pouvoir fournir de services d’urgence, il est probable que l’armée devra être mobilisée.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait le mot “crise” pour décrire le NHS, M. Barclay a répondu au Bbc: “Les gens peuvent trouver le terme qu’ils veulent.”

Le secrétaire à la Santé a également déclaré qu’il n’y avait pas de pénurie d’antibiotiques pour traiter les gens au milieu d’un nombre croissant de cas de Strep A.

« Nous sommes en contact très étroit avec nos fournisseurs médicaux. Ils ont le devoir de nous aviser s’il y a des pénuries d’approvisionnement. Ils ne l’ont pas encore fait », a-t-il déclaré.