Les ambitions nucléaires américaines entravées par le «problème russe» – médias

Les plans de développement de petits réacteurs seraient compliqués par le fait qu’une entreprise russe est le seul fournisseur du combustible nécessaire

Les efforts américains pour aider à lutter contre le changement climatique en développant une nouvelle génération de petites centrales nucléaires auraient rencontré un problème potentiel : le seul fournisseur commercial du combustible hautement enrichi qui serait nécessaire pour les nouveaux réacteurs est basé en Russie.

L’unité Tenex de la société russe d’énergie nucléaire, Rosatom, est la seule entreprise qui commercialise de l’uranium faiblement enrichi (HALEU), le type de combustible qui serait utilisé par les nouveaux réacteurs avancés, a rapporté jeudi Reuters. “La production de HALEU est une mission critique, et tous les efforts pour augmenter sa production sont en cours d’évaluation”, a déclaré un porte-parole du Département américain de l’énergie (DOE) au média.

Le monopole russe de HALEU est depuis longtemps une préoccupation à Washington, mais la crise ukrainienne a élevé la question au rang d’urgence parce que, comme l’a dit Reuters, “ni le gouvernement ni les entreprises développant les nouveaux réacteurs avancés ne veulent compter sur Moscou.” En conséquence, l’administration du président Joe Biden pourrait exploiter le stock américain d’uranium de qualité militaire pour combler le vide d’approvisionnement.

Le gouvernement évalue la quantité de son uranium hautement enrichi à mettre de côté pour les nouveaux réacteurs. “Nous comprenons la nécessité d’une action urgente pour encourager la mise en place d’un approvisionnement durable et axé sur le marché de HALEU”, a déclaré le porte-parole du DOE.

Washington considère les nouveaux réacteurs comme un moyen de réduire les émissions de carbone et d’accélérer l’abandon des combustibles fossiles. Les unités sont modulaires et sont beaucoup plus efficaces que les centrales nucléaires actuelles. Ils sont également plus rapides à construire. Cependant, ils nécessitent un combustible enrichi à 20 % en 235 U, soit environ quatre fois le niveau utilisé dans les centrales nucléaires actuelles. Rosatom est le seul producteur commercial de ce combustible et contrôle les licences de sa technologie aux enrichisseurs occidentaux.

Lorsque la Russie a lancé son offensive militaire contre l’Ukraine en février, incitant l’administration Biden à mener un effort international pour isoler la Russie par des sanctions économiques, compter sur Rosatom n’était plus viable. “Nous n’avions pas de problème de carburant jusqu’à il y a quelques mois”, Jeff Navin, directeur des affaires extérieures chez TerraPower, a déclaré à Reuters. “Après l’invasion de l’Ukraine, nous n’étions pas à l’aise de faire des affaires avec la Russie.” Le milliardaire Bill Gates est le fondateur et président de TerraPower.

Biden a annoncé une subvention de 14 millions de dollars américains en juin pour financer les travaux d’ingénierie et de conception d’un projet de centrale nucléaire en Roumanie qui remplacerait une centrale au charbon. La nouvelle usine emploierait six réacteurs modulaires de nouvelle génération. “Cela contribuera à mettre en ligne l’énergie nucléaire à zéro émission en Europe plus rapidement, à moindre coût et plus efficacement”, dit le président.

Reuters a noté que, sans une source fiable d’HALEU, les développeurs de réacteurs craignent de ne pas recevoir de commandes pour leurs nouvelles centrales. Et, sans commandes, les fournisseurs potentiels de carburant hautement enrichi ne mettront probablement pas en place les chaînes d’approvisionnement nécessaires pour remplacer le producteur russe.