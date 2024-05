Les ambitions hollywoodiennes de Glen Powell avec Ryan Murphy, JJ Abrams, plus

Blazer, chemise et pantalon Brioni ; Collier et bague David Yurman ; chaussures Christian Louboutin

Pour célébrer son premier rôle hollywoodien dans le film de Robert Rodriguez Espionner les enfants 3D: Jeu terminé, Glen Powell, alors âgé de collège, a demandé à sa mère de l’emmener chez Home Depot pour acheter de la peinture de couleur chroma key.

L’acteur en herbe, qui avait choisi Steven Spielberg et son utilisation des effets spéciaux comme sujet de l’un de ses premiers projets scolaires, était sur le point de transformer la grange texane de sa famille en sa propre scène sonore. Il avait depuis longtemps compris comment fabriquer ses propres accessoires. Désormais, le jeune Powell construirait des machines à vent et à eau à utiliser sur son nouveau fond d’écran vert. Ses films personnels présenteraient bientôt des tempêtes de toutes sortes, tout comme tant de ses films de Spielberg préférés l’avaient fait.

Avancez de deux décennies, et Powell ne joue pas seulement le rôle d’un chasseur de tempêtes dans le mât de tente d’été d’Universal Torsades, qui compte Spielberg comme producteur, mais qui crée également une société de production qu’il appelle à juste titre Barnstorm Productions. Son objectif pour cette entreprise encore naissante est de produire des projets haut de gamme ayant un attrait commercial et mondial. Et même si Powell n’a pas encore de cadre pour le diriger au quotidien, il en recherche activement un maintenant qu’il est inondé d’opportunités et de tout ce qu’il a jamais touché – y compris un Capitaine Planète scénario qu’il a écrit il y a des années – il semble que le processus soit accéléré.

« C’est la partie la plus drôle de ce moment », dit-il dans le THR histoire de couverture. « J’ai travaillé très dur pendant longtemps, mettant les choses en place et essayant juste de les mettre en forme suffisamment pour que les gens s’en foutent. Puis finalement, vous arrivez à un endroit où les gens disent : « Ouais, allons-y ! » et soudain tu joues aux chaises musicales avec toi-même. Vous vous dites ‘Attendez, est-ce que je m’assois sur toutes ces chaises tout de suite? »

La première entrée de Barnstorm est celle qui vient de sortir Anges bleus documentaire pour IMAX et Prime Video d’Amazon, qu’il produit avec JJ Abrams. Le film, qui vante un accès sans précédent à l’escadron de démonstration en vol de l’US Navy, existe grâce au soutien et à la passion de Powell. Après tout, il a grandi avec une lithographie des Blue Angels dans sa chambre d’enfant, et s’est ensuite entraîné avec l’unité pendant la réalisation de Top Gun : Maverick. « La passion de Glen pour ce que font ces étonnants pilotes de la Marine est en partie ce qui m’a poussé à m’impliquer dans le documentaire », a déclaré Abrams par courrier électronique, ajoutant : « Il n’est pas seulement un acteur, mais également un scénariste et producteur légitime. En d’autres termes, il parle plusieurs langues en matière de cinéma, ce qui est une qualité inestimable.

Richard Linklater fait écho à ce point, venant tout juste de co-écrire et de coproduit Tueur à gages, qui sortira en salles plus tard cette semaine, avec Powell et sa compagnie. Si N’importe qui sauf toi a prouvé aux chefs de studio que Powell pouvait ouvrir un film, il semble que son tour caméléon Tueur à gages, qui a fait le tour des festivals l’automne dernier, a démontré sa polyvalence. « Avec certaines personnes, vous pourriez dire : ‘Oh, il serait génial pour ce genre de choses spécifiques' », déclare Peter Cramer, président d’Universal Pictures. «Mais Glen s’est rendu formidable pour tout. Il peut faire de la comédie, de l’action, de la romance, du drame.

Bien sûr, comme le notent de nombreux collaborateurs, l’attrait de Powell s’étend au-delà de ce que vous voyez à l’écran. Il s’investit également activement et avec enthousiasme dans le développement et la promotion de ses projets. « Très souvent, les acteurs considèrent le marketing ou la publicité comme : « Oh mon Dieu, maintenant je dois commercialiser le film ? Je voulais juste y arriver », dit Powell. « Et puis vous regardez Margot Robbie ou Ryan Reynolds, ces acteurs qui adoptent le marketing de manière inattendue, et ce qui finit par arriver, c’est que le public s’amuse pendant qu’il fait la publicité d’un film et qu’il est ensuite désespéré de le voir. »

Bien que personne n’ait plus de temps d’antenne pour discuter avec Powell que le sien Top Gun co-star devenu mentor, Tom Cruise, il fait l’éloge de Robbie. En fait, il considère sa société de production, LuckyChap, comme la référence, et dit qu’il aspire à construire quelque chose dans son moule à Barnstorm. « Margot est impliquée dans la conception d’un projet, en production puis en commercialisation. Rien n’est donc une réflexion après coup et tout semble cohérent », dit-il, citant Barbie à titre d’exemple – notant comment Robbie a abordé chaque étape du processus « comme un divertissement », faisant même de la promotion et Barbie une tournée de presse aussi amusante que le film lui-même.

Bien que la carte de danse de Powell soit déjà bien remplie, il semble vouloir continuer à y ajouter. Au cours d’une conversation d’une heure, il révèle qu’il travaille sur des projets avec Greg Berlanti et son ancien Reines des cris le patron Ryan Murphy. (Techniquement, il a rencontré Murphy des années auparavant sur le tournage de Joie, où Powell – ou « Hot Texas Glen », comme l’appelaient les acteurs et l’équipe – passait du temps à prendre soin de son meilleur ami et ancien colocataire, Chord Overstreet.) Murphy avait essayé de faire jouer Powell dans de nombreuses séries télévisées. se montre alors que son étoile montait, mais plus récemment, c’est Powell qui l’a approché pour une collaboration. Powell écrit une comédie musicale pour Broadway et il voulait que Murphy, lauréat d’un Tony, la produise avec lui. (Il est peu probable que Powell joue dans celui-ci, principalement en raison de son emploi du temps mentionné ci-dessus, mais il est un amoureux de longue date des comédies musicales et, dit-il, « J’ai définitivement la démangeaison de Broadway. »)

Pour l’avenir, il y aura de nombreux projets dans lesquels Barnstorm n’a pas sa place, et Powell sera simplement impliqué en tant qu’acteur. Actuellement, il tourne un thriller de vengeance sur A24, Huntington, en Afrique du sud. Powell incarne l’héritier d’une fortune de plusieurs milliards de dollars qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu’il mérite – ou ce qu’il pense mériter. Le rôle l’obligeait à perdre environ 15 livres de masse corporelle. « Parce que ce personnage devrait être invisible », dit-il, ajoutant à propos du film réalisé par John Patton Ford qui, selon lui, se déplace comme Casino: « Il a du mordant et du fanfaronnade. »

Une fois cela terminé, il reportera son attention sur Pouvoirs du Tchadun Ted LassoComédie de style Hulu basée sur le personnage populaire du football universitaire créé par Eli Manning pour ses docu-séries ESPN+ Les lieux d’Eli. Les deux frères Manning sont présents en tant que producteurs, tout comme ESPN, mais c’est LokiCe sont Michael Waldron et Powell, deux fans inconditionnels de football universitaire, qui écrivent la série. Powell affirme que c’est l’un des rôles les plus difficiles qu’il ait jamais tenté. Comme Tueur à gages, c’est un rôle dans un rôle, dans la veine de ses favoris d’enfance, Tootsie et Mme Doubtfire. « C’est comme le pire mec de la planète qui enfile le masque du gars du Sud le plus génial que vous ayez jamais vu », dit-il. Powell, qui a déjà joué au football au lycée au Texas, a déjà travaillé avec l’entraîneur du quart-arrière de Patrick Mahomes et consulté Cruise, qui a fait Tonnerre sous les tropiques, sur les prothèses.

Il y a aussi un Homme qui court redémarrage du réalisateur Edgar Wright, qu’il a signé pour jouer la même semaine où il était à Vegas courtisant les propriétaires de théâtre avec des images de Torsades. Peu de temps après, il a décroché le rôle principal dans un drame juridique de Monsanto auprès du producteur Adam McKay. Puis la nouvelle est tombée que Powell non seulement réinventerait Le paradis peut attendre mais il était également en pourparlers pour jouer dans le prochain film d’Abrams. Et bien que ni lui ni Abrams ne soient disposés à partager les détails du projet, Abrams dit à propos de l’attrait de Powell : « Je pense que Glen vient juste de commencer à gratter la surface de ce dont il est capable à l’écran. En termes simples, c’est un acteur formidable – mais c’est son humilité, son humanité, son sens de l’humour et sa volonté de montrer sa vulnérabilité et de rire de lui-même – qui me rendent certain qu’il va faire un travail assez incroyable dans les années à venir.

Décider où aller à partir de là ne se fera pas sans pression, même si Powell essaie activement de gérer à la fois ses attentes et son état d’esprit. Selon lui, il existe deux manières de gérer cette entreprise, et une seule d’entre elles le rendra heureux. « Une façon d’être est basée sur la peur, ce qui n’est pas une façon de fonctionner. C’est la façon suivante : « Je ferais mieux d’acquérir une franchise, je ferais mieux de m’attacher à la propriété intellectuelle, je ferais mieux de réclamer de la pertinence », dit-il. « Et l’autre façon est de s’asseoir et de dire : ‘D’accord, si j’étais encore ce petit enfant qui supplie son père d’aller au cinéma et que je regardais où je suis maintenant, je serais [amazed.] Alors, j’essaie de me rappeler qu’il suffit d’en profiter – cette chose est déjà allée bien plus loin que vous ne l’auriez jamais imaginé.