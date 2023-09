Les ambitions du Zimbabwe en matière de sécurité alimentaire dans la ligne de mire d’El Nigel — Enjeux mondiaux

Les incendies de forêt dans des conditions sèches ont été cités comme contribuant au phénomène El Niño. Crédit : Ignatius Banda/IPS

BULAWAYO, ZIMBABWE, 27 septembre (IPS) – Le Zimbabwe surfe sur une vague de garanties de sécurité alimentaire après ce que les responsables ont qualifié de récolte céréalière exceptionnelle de l’année dernière, mais les récentes prévisions concernant El Niño pourraient mettre à l’épreuve les ambitions de production agricole du pays.

Le phénomène dévastateur pourrait attirer davantage l’attention sur la préparation du Zimbabwe aux catastrophes, car le pays a reçu, au fil des années, des alertes précoces concernant des crises humanitaires imminentes induites par le climat, mais elles ont été jugées insuffisantes.

Alors que ce pays enclavé d’Afrique australe a investi massivement dans la mécanisation agricole et l’irrigation, on craint que le phénomène El Niño imminent ne teste si ces interventions contribueront à soutenir la production alimentaire à un moment où les agences humanitaires affirment davantage de personnes auront besoin d’aide au cours de l’année à venir.

Au cours de la saison 2022/23, le Zimbabwe a enregistré son récolte de céréales la plus élevée depuis des annéesle ministère de l’Agriculture déclarant que le pays n’importera aucune nourriture à court terme.

Cependant, de nouvelles inquiétudes liées à l’incertitude climatique ont ravivé les inquiétudes quant à la capacité du pays à se nourrir, où des milliers de petits agriculteurs – les principaux producteurs de maïs de base – dépendent de la pluie pour leurs activités agricoles.

Selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), jusqu’à 70 pour cent de la population du Zimbabwe vit de l’agriculture pluviale, exposant ainsi la vulnérabilité de la sécurité alimentaire à l’approche d’El Niño.

Dans une mise à jour de juilletles Systèmes mondiaux d’information et d’alerte précoce de la FAO ont classé le Zimbabwe comme l’un des pays d’Afrique australe où l’agence des Nations Unies avait préparé ce qu’elle appelle des « protocoles d’anticipation contre la sécheresse » avant El Niño.

« El Niño entraînera probablement un début mitigé pour la saison des pluies 2023/24 au Zimbabwe. Les précipitations de décembre à mars, au plus fort de la saison des pluies, seront probablement inférieures à la moyenne, ce qui aura un impact négatif sur la saison agricole 2023/24 », le Réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS-NET) dit dans une mise à jour de juin.

Les responsables du ministère du Climat affirment qu’El Niño a déjà affecté la production agricole, soulignant qu’il reste encore beaucoup à faire pour contrer ses effets dévastateurs.

« La combinaison de la sécheresse et de la pénurie d’eau entraîne une diminution de la productivité agricole, entraînant une réduction de la production alimentaire, ce qui a un impact sur la sécurité alimentaire et une augmentation des prix des denrées alimentaires », a déclaré Washington Zhakata, directeur du département de gestion du changement climatique du ministère de l’Environnement.

Il a noté que le pays pourrait avoir encore davantage de raisons de s’inquiéter au lendemain d’El Niño.

« Les conditions El Niño créent des conditions propices à l’apparition de maladies et de ravageurs des cultures. Lorsque les cultures sont affaiblies, elles deviennent plus sensibles aux infestations et aux maladies, affectant encore davantage les rendements agricoles”, a déclaré Zhakata à IPS.

Alors que le Zimbabwe s’est engagé à construire un secteur agricole de plusieurs milliards de dollars, l’incertitude climatique pourrait faire dérailler ces plans car le pays a mis du temps à mettre en place des infrastructures telles que l’irrigation et de nouveaux barrages.

Selon Zhakata, des contre-mesures telles qu’une augmentation des investissements dans le secteur pourraient protéger le pays contre les futurs chocs climatiques.

« Investir dans les infrastructures d’irrigation, telles que les barrages, les déversoirs, les forages et les systèmes d’adduction d’eau là où l’eau sera nécessaire, pour fournir des sources d’eau alternatives pendant les périodes de sécheresse, améliorer l’accès des agriculteurs aux systèmes d’irrigation et promouvoir des pratiques efficaces de gestion de l’eau. » » dit Jakata.

Cela survient alors que le Programme alimentaire mondial (PAM) affirme que davantage de personnes auront besoin d’une aide alimentaire pendant la période de soudure traditionnelle du début de l’année prochaine, déjà aggravée par El Niño.

« La vulnérabilité nutritionnelle est la plus élevée au plus fort de la période de soudure (janvier-mars), lorsque les stocks alimentaires de la saison agricole précédente s’épuisent et que les prix sur le marché augmentent », a déclaré Mary Gallar, porte-parole du PAM au Zimbabwe.

« Compte tenu des difficultés rencontrées par les communautés dans certaines zones peu performantes, on s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes dépendent de l’aide alimentaire au début de l’année prochaine », a déclaré Gallar.

Selon la FAO, El Niño a frappé le Zimbabwe pour la dernière fois en 2016 et a laissé 40 millions de personnes en Afrique australe ayant besoin d’une aide alimentaire.

Il reste à voir dans quelle mesure les réserves céréalières du pays seront suffisantes en cas de nouvelle sécheresse provoquée par El Niño.

Selon les agencesle phénomène El Niño de 2016 « a fortement réduit les pluies saisonnières et les températures supérieures à la normale liées à El Niño, ce qui a entraîné une baisse prévue de 12 pour cent de la production céréalière globale ».

Dans un contexte de production alimentaire réduite, la récolte céréalière exceptionnelle du Zimbabwe en 2023 constituera un test décisif pour les statistiques céréalières du pays, que certains analystes ont remis en question.

Selon les responsables du ministère du Climat, le Zimbabwe est l’un des nombreux pays qui subissent le plus gros de l’incertitude climatique et qui n’ont pas encore bénéficié des promesses de pertes et de dommages faites par les pays riches, ce qui renforce encore les efforts visant à répondre de manière adéquate aux urgences liées au climat.

« Le 27ème La Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) a reconnu que les dispositifs de financement existants ne suffisent pas à répondre aux impacts actuels et futurs du changement climatique et ne sont pas suffisants pour faire face aux pertes et dommages associés aux effets néfastes du changement climatique, » dit Jakata.

« Jusqu’à présent, aucune Partie n’a bénéficié de cette facilité ; il est indispensable de disposer de modalités opérationnelles clairement définies et de ressources initiales déposées dans le fonds avant de pouvoir y accéder. Il est prévu que les modalités soient convenues en décembre pour ouvrir la voie à la mise en œuvre opérationnelle du Fonds », a-t-il ajouté.

Pour l’instant, à l’approche d’une sécheresse potentiellement dévastatrice liée au phénomène El Niño, les petits exploitants pourraient ne pas s’en rendre compte car ils comptent leurs pertes en l’absence de mesures visant à atténuer l’impact du changement climatique.

