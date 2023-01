Les ambitions du football saoudien autour de Ronaldo, Messi et la Coupe du monde

RIYADH, Arabie Saoudite — Lorsque les fans sont arrivés au King Fahd International Stadium pour regarder la Super Coupe d’Italie entre Milan et l’Inter la semaine dernière, ils ont chacun reçu un bracelet LED programmé pour clignoter en rouge ou en bleu (les couleurs des deux équipes ) chaque fois qu’un but est entré. Chaque fois que l’Inter a marqué lors de sa victoire 3-0, les bracelets ont transformé le stade en une vague de lumières bleues rebondissantes – un spectacle impressionnant dans une nuit désertique autrement sombre et froide. Les droits de mise en scène d’un jeu coûtent à eux seuls 8 millions de dollars, mais aucune dépense n’est épargnée lorsque l’Arabie saoudite organise un spectacle.

Pendant plus d’une semaine, les yeux du monde du football ont été fixés sur l’Arabie saoudite, mais son espoir est de rester encore longtemps au centre de l’attention.

Le 15 janvier, la capitale Riyad a organisé la Supercopa d’Espagne entre Barcelone et le Real Madrid. Le 18 janvier, c’était la version italienne avec Milan et l’Inter, deux des plus grandes équipes de Serie A. Moins de 24 heures plus tard, ils avaient Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo dans un match d’exhibition “GOATs in the Gulf” entre le Paris Saint-Germain et un Riyad All-Star XI, puis, pour couronner le tout, les débuts de Ronaldo pour Al Nassr dans leur propre Saudi Pro League.

En l’espace de sept jours, les supporters saoudiens ont eu droit à deux des plus grands matchs de clubs du football européen, un face à face entre deux des plus grands joueurs de l’histoire, puis un match de championnat avec Ronaldo, l’une des personnes les plus célèbres. sur la planète, dans leur pays.

Le Moyen-Orient n’est pas timide lorsqu’il s’agit de déclarations d’intention audacieuses, mais même selon ses normes, ce fut une grosse semaine. L’avenir, cependant, pourrait être encore plus sismique.

La Super Coupe d’Italie n’était qu’un seul grand événement à Riyad la semaine dernière, un match qui a coûté 8 millions de dollars à organiser. Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images

Les réponses aux questions sur les raisons pour lesquelles cela se produit en Arabie saoudite dépendent de la personne à qui vous demandez. Les autorités saoudiennes du football insistent sur le fait qu’il s’agit de développer le jeu dans leur pays fou de football. Amnesty International dire que le but est “sportswashing” — le terme utilisé pour décrire les régimes autoritaires utilisant le sport pour altérer leur image à l’étranger et détourner l’attention des piètres bilans en matière de droits de l’homme.

Une autre théorie est que tout se prépare à une candidature, encore non annoncée, pour accueillir la Coupe du monde en 2030. (Il y a aussi l’ambitieux projet géré par l’État appelé Vision 2030lequel est construit autour “une société dynamique, une économie florissante et une nation ambitieuse” pour aider “le succès économique à long terme du Royaume”.) La vérité se situe probablement quelque part au milieu, bien qu’il y ait un dénominateur commun qui traverse tout cela – l’argent et beaucoup de celui-ci. Riche en pétrole, l’Arabie saoudite a accès à des richesses si massives que presque rien n’est exclu.

En 2022, les revenus déclarés par Aramco, la société pétrolière appartenant au gouvernement saoudien, étaient de plus de 550 milliards de dollars, avec des bénéfices estimés à 700 millions de dollars par jour. Le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite – l’un des plus grands fonds souverains au monde – est évalué à plus de 620 milliards de dollars.

Les discussions sur l’argent et l’Arabie saoudite ont de quoi dominer la plupart des conversations.

L’investissement saoudien dans le sport – un objectif stratégique depuis 2016 dans le cadre de la Vision 2030, qui a entraîné de profonds changements sociaux et économiques – s’étend bien au-delà du football. Des combats pour le titre de boxe poids lourds impliquant Anthony Joshua ont été organisés à Diriyah en 2019 et à Djeddah en 2022, tandis que PIF a également soutenu la tournée controversée de LIV Golf, dont la première “saison” aurait coûté près de 800 millions de dollarsavec un autre milliard prévu dans l’année 2.

Il existe également un contrat de 650 millions de dollars sur 10 ans pour organiser des courses de Formule 1 et un accord pour organiser deux événements de la WWE chaque année au cours de la prochaine décennie. Il y a eu des spéculations dans la région selon lesquelles PIF pourrait racheter à la fois la F1, d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars, et la WWE, d’une valeur totale d’environ 6,5 milliards de dollars. Les sommes sont énormes, mais elles ne sont qu’une goutte dans l’océan.

Des conversations ont également eu lieu avec des responsables de la MLB et de la NBA – le contexte et le contenu de ces discussions restent encore inconnus – et en décembre, le conseil des gouverneurs de la NBA a voté pour approuver les investissements des fonds souverains. L’intérêt pour la NFL augmente également grâce à la société de médias publique saoudienne Saudi Sports Company qui a conclu un accord de trois ans pour les droits en 2021.

Dans le football, PIF a dirigé un groupe de propriété qui a réalisé une prise de contrôle de 370 millions de dollars de l’équipe de Premier League Newcastle United en 2021, et le gouvernement soutient avec enthousiasme les offres du secteur privé pour Manchester United et Liverpool, car les deux grands clubs sont actuellement en vente. Ronaldo a été attiré par la Saudi Pro League par un contrat d’une valeur de 200 millions de dollars par an, faisant de lui l’athlète le mieux payé de l’histoire. L’accord pour accueillir la Super Coupe d’Espagne coûte 40 millions de dollars par an, tandis que la dernière offre pour accueillir la Supercoppa italienne jusqu’en 2029 vaut 138 millions de dollars.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, à gauche, a effectué plusieurs voyages pour rencontrer des dirigeants saoudiens, dont Mohammed Bin Salman, à droite, et a fait l’éloge de leurs ressources et de leurs progrès. Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Le football reste le sport n ° 1 en Arabie saoudite – le gouvernement estime que 80% de ses 35 millions de personnes y jouent ou le suivent d’une manière ou d’une autre – et l’ambition est d’avoir une ligue et une équipe nationale à égaler. (L’ancien directeur général de Manchester City, Garry Cook, a récemment été annoncé comme le nouveau PDG de la ligue, ce qui contribuera à leur poussée mondiale.) Il a été dit que Messi pourrait être la prochaine icône mondiale tentée par la Saudi Pro League (SPL) avec l’idée que si Ronaldo et Messi sont là, d’autres noms de stars suivront.

La création de LIV Golf a également montré que l’Arabie Saoudite n’a pas peur de bouleverser l’ordre établi. De grands noms comme Dustin Johnson, Phil Mickelson et le champion en titre de l’Open Cam Smith ont tourné le dos au PGA Tour pour jouer sur le nouveau circuit, mais très lucratif – Johnson, Mickelson et Smith gagneraient un total de 500 millions de dollars en contrats garantis seuls – et cela soulève des questions quant à savoir si la SPL pourrait jamais rivaliser avec la Premier League anglaise lorsqu’il s’agit de signer les meilleurs joueurs du monde au sommet de leur carrière.

“La ligue saoudienne est en train de devenir une ligue mondiale et internationale que beaucoup de gens suivront”, a déclaré Ibrahim al-Kassim, secrétaire général de la Fédération saoudienne de football, à ESPN. “Le football en Arabie saoudite évolue à un rythme très rapide, mais dans le football, il faut du temps. Il faut se construire et la même chose s’applique aux clubs. La ligue s’est beaucoup améliorée et nous continuons dans cette direction jusqu’au jour où nous sont en compétition avec des clubs européens.”

Il y a des récits édifiants de ces dernières années concernant ces investissements suralimentés. À un moment donné, la Super League chinoise a fait des vagues en émergeant soudainement comme une destination potentielle pour les meilleurs joueurs, avec l’attaquant brésilien Oscar convaincu de quitter Chelsea pour Shanghai SIPG par un contrat d’une valeur de près de 500 000 $ par semaine dans le cadre d’un contrat de 82 millions de dollars. D’autres ont eu la tête tournée par l’argent offert – la Chine a dépensé plus en transferts au cours de la fenêtre de janvier 2017 que les équipes de Premier League – mais la flambée des investissements a été de courte durée après que le gouvernement chinois a réprimé les investissements et les accords pour l’Europe. les meilleurs talents se sont taris.

En revanche, le gouvernement saoudien alimente la croissance de sa ligue nationale. Ils ne cachent pas leurs ambitions à long terme et on parle déjà dans le pays que les entraîneurs d’élite Thomas Tuchel (anciennement du Borussia Dortmund, du PSG et de Chelsea) et Mauricio Pochettino (de la renommée des Spurs) pourraient bientôt prendre des emplois dans la ligue nationale. .

“Nous avons tous vu l’événement international historique du passage de Cristiano à la Saudi Pro League, qui aura un impact sur le développement des académies et des talents”, a déclaré Hammad Albalawi, directeur général de la planification stratégique et des investissements au ministère saoudien des Sports. “Nous sommes très ambitieux. Nous sommes très ambitieux dans le développement de la ligue ainsi que des talents et des académies.

“Nous assisterons à une forte croissance du football saoudien dans les années à venir.”

L’arrivée de Ronaldo à Al Nassr, équipe saoudienne de la Pro League, n’est qu’un grand succès parmi tant d’autres que la nation espère faire en ce qui concerne le plus grand sport du monde. Stringer/Agence Anadolu via Getty Images

Messi, quant à lui, devrait prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais les spéculations le liant à un déménagement pour rejoindre Ronaldo ne disparaîtront pas. Il est déjà ambassadeur du tourisme saoudien après avoir signé un accord de plusieurs millions de dollars en mai, ce qui pourrait provoquer un conflit à l’avenir car l’Argentine est également intéressée à accueillir la Coupe du monde en 2030. “Si vous me posez des questions sur la venue de Messi en Arabie saoudite, qui n’aimerait-il pas voir Messi jouer dans son pays ?” dit al-Kassim.

“Tout le monde aimerait voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouer à nouveau dans la même ligue. Maintenant que Cristiano Ronaldo est là, cela ouvrira également la porte à peut-être tant d’autres joueurs qui pourront rejoindre la ligue. J’aimerais voir Messi ici. “

C’est la même réponse quand on parle de Coupe du monde. Le Qatar a créé un précédent pour un tournoi d’hiver afin d’éviter la chaleur du désert et bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation de une offre conjointe de l’Arabie saoudite avec la Grèce et En Égypte, le point de vue de l’Arabie saoudite est conforme à son attitude sur la plupart des choses concernant le sport : pourquoi pas ?

“Nous avons organisé tant de compétitions dans le passé et nous sommes le seul candidat à la Coupe d’Asie en 2027”, a déclaré al-Kassim. “En parlant de la Coupe du monde en particulier, nommez une nation qui n’aimerait pas accueillir la Coupe du monde un jour. Tout le monde aimerait organiser la Coupe du monde un jour, mais rien n’est annoncé jusqu’à présent et notre objectif principal est la Coupe d’Asie en 2027. .”

Les bases d’une candidature à la Coupe du monde ont déjà été posées. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a rencontré le patron de la FIFA, Gianni Infantino à plusieurs reprises. Ils ont été photographiés ensemble lors du combat de boxe de Joshua avec Oleksandr Usyk à Jeddah en 2022 et lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar en novembre.

En voyage en Arabie Saoudite en janvier 2021, Infantino a souligné l’importance de développer le football féminin dans le pays. En août, une équipe nationale féminine d’Arabie saoudite avait été formée et en février suivant, l’équipe ont joué leurs premiers matchs. Quelques mois plus tard, en octobre 2022, Infantino, lors d’un autre voyage à Riyad, a tenu à saluer les progrès rapides qui avaient été accomplis.

La participation des femmes au sport – en hausse de 150 % depuis 2016, selon les chiffres du gouvernement – est une réussite dans un pays où les femmes n’étaient pas autorisées à conduire jusqu’en 2018 et cela aide toujours à garder la FIFA heureuse lorsque les offres sont importantes. tournois. Il y a également eu un effort pour ouvrir le pays et en 2017, Riyad a accueilli le premier concert public de musique live en 25 ans. Un programme de visa touristique a été lancé en 2019 et un parc à thème Six Flags devrait ouvrir en 2023. Parmi les mosquées de Riyad, vous trouverez même des endroits comme Victoria’s Secret et Chuck E. Cheese.

Si l’Arabie saoudite obtient le droit d’accueillir la Coupe du monde en 2030, l’Association saoudienne de football espère que son équipe nationale sera l’une des meilleures au monde, avec pour objectif de figurer dans le top 20 des nations classées par la FIFA d’ici 2034. Ils sont actuellement 49e et bien que les Falcons ne soient pas sortis de leur groupe au Qatar, ils ont infligé la seule défaite aux futurs vainqueurs, l’Argentine. Ce n’est pas seulement l’un des plus grands bouleversements de la Coupe du monde, mais il a également été utilisé dans le cadre de l’argument des Saoudiens selon lequel tout cela concerne le développement du football saoudien.

“Pensez-vous que si c’était du sportswashing, nous aurions gagné contre l’Argentine à la Coupe du monde ? Non.” dit al-Kassim. “L’objectif est le développement du football en Arabie saoudite. Gagner contre l’Argentine à la Coupe du monde est le signal de départ de ce développement et c’est un signal que le football saoudien évolue dans la bonne direction.”

La direction du football saoudien, et du sport en général, n’est pas en cause – c’est le motif, et où tout cela mène, cela fait l’objet d’un débat. L’arrivée de Ronaldo et la Coupe du monde en 2030 pourraient n’être que le début.