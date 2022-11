Les ambitions du Danemark pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ont augmenté : Christian Eriksen

Le milieu de terrain danois Christian Eriksen a déclaré que les buts de son pays à la Coupe du monde avaient augmenté après le coup de pouce qu’il avait reçu de sa course vers les demi-finales du Championnat d’Europe l’an dernier.

L’équipe a rebondi de la perte traumatisante d’Eriksen à une crise cardiaque lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Finlande pour sortir de son groupe et se qualifier pour les quatre derniers où elle a perdu de justesse contre l’Angleterre à Wembley.

“Lorsque nous étions en finale la dernière fois, il y avait un objectif clair de passer la phase de groupes et de partir de là”, a déclaré Eriksen dans une interview avec la chaîne de télévision norvégienne NRK.

“C’est quelque chose que nous devrions faire maintenant. On va progresser du groupe, et on va aller le plus loin possible.

“Bien sûr, nous devons avoir de la chance et jouer de bons matchs, mais notre objectif pour la Coupe du monde s’est élargi lorsque vous atteignez une demi-finale du Championnat d’Europe.”

L’Association danoise de football (DBU) a déclaré jeudi que la FIFA avait rejeté la demande du Danemark de s’entraîner à la Coupe du monde avec des maillots portant les mots “droits de l’homme pour tous”.

Le Qatar a subi d’intenses pressions sur son traitement des travailleurs étrangers et ses lois sociales restrictives, ce qui a conduit de nombreuses équipes participantes à faire part de leurs inquiétudes. Le pays a nié les allégations selon lesquelles les travailleurs ont été exploités.

“C’était une décision de la FIFA, et ils se sont dit que c’était une erreur que la Coupe du monde vienne au Qatar, c’est là que l’erreur a commencé”, a déclaré Eriksen.

«Mais nous installer comme politiciens, c’est quelque chose que nous ne serons jamais. Nous sommes des joueurs de football qui jouons pour les équipes nationales qui font partie de la FIFA et la FIFA choisit de jouer au Qatar. Alors, où sont les limites et quelles sont les possibilités ? » demanda Eriksen.

« Nous sommes là en tant que footballeurs et, politiquement, nous faisons ce que nous pouvons. Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous voulons juste jouer au football.

Le Danemark a lancé sa campagne de Coupe du monde contre la Tunisie le 22 novembre avant d’affronter la France quatre jours plus tard et l’Australie le 30 novembre.

