Les ambitions du chef de Rashtriya Janata Dal, Lalu Prasad Yadav — et de sa famille | Dernières nouvelles Inde

Le 25 juillet 1997, une femme au foyer aux yeux mouillés, issue d’un modeste village, s’est rendue au Raj Bhawan en pantoufles. En quelques heures, elle a prêté serment en tant que ministre en chef du Bihar, alors même que son mari, le chef du parti Rashtriya Janata Dal (RJD), risquait d’être arrêté de manière imminente dans la tristement célèbre affaire d’arnaque au fourrage. Lorsque Rabri Devi a pris les rênes du gouvernement, Lalu Prasad Yadav a été accusé de promouvoir sans vergogne le règne de la famille.

Le chef du RJD Lalu Prasad Yadav et son épouse Rabri Devi avec leur famille.(HT FILE PHOTO.)

Depuis, le RJD a parcouru un long chemin. Il a perdu le pouvoir au Bihar en 2005 et a formé le gouvernement avec le soutien du Janata Dal (United) en 2015, puis à nouveau en 2022. Aujourd’hui, alors que le JD(U) s’apprête à rompre à nouveau les liens avec le RJD et à revenir au l’Alliance démocratique nationale dirigée par le parti Bharatiya Janata (BJP), la politique opportuniste de son chef Nitish Kumar n’a d’égal que la tentative de Lalu, 76 ans, de rester au pouvoir.

Lalu a été critiqué pour avoir promu sa famille – trois de ses neuf enfants sont au gouvernement – ​​mais cela ne l’a pas dissuadé. Sa fille aînée, Misa Bharti, est députée du Rajya Sabha – elle a perdu deux fois les élections parlementaires de Pataliputra ; le fils cadet, Tejashwi Prasad Yadav, est vice-CM ; et le fils aîné Tej Pratap Yadav est ministre.

La deuxième fille de Lalu, Rohini Acharya, qui a fait don de son rein à son père en décembre 2022, se présentera probablement aux élections législatives de cette année, bien qu’aucune annonce officielle à ce sujet n’ait été faite. Si elle se présente, Archarya, titulaire d’un diplôme MBBS, pourrait le faire depuis Karakat et Saran, deux fiefs du RJD.

Cependant, pour le moment, tous les regards sont tournés vers la personne que le chef du RJD devrait nommer comme son héritier présumé à la tête du parti, ont déclaré des membres du parti.

Tejashwi Prasad, largement considéré comme l’homme qui prendra le relais, sera probablement nommé président du parti. Cette proposition a été faite dès novembre 2022, avant la tenue de l’exécutif national du parti à New Delhi. Cependant, à l’époque, les vétérans du parti n’étaient pas favorables à un changement de garde, car beaucoup craignaient que cela n’affecte l’équilibre entre les jeunes et les vieux membres du parti.

Les trois frères et sœurs seraient candidats au poste.

Tej Pratap, l’aîné des deux, a montré son mécontentement face aux décisions organisationnelles prises par Tejashwi. Il y a un an, il a eu une amère dispute avec le président de l’État et vétéran Jagdanand Singh au sujet du poste le plus élevé du parti. Le descendant de Yadav aurait été mécontent parce qu’il n’avait pas assez d’influence au sein du parti pour nommer des partisans à des postes clés. Tej Pratap aurait également été contrarié par la proximité de Singh avec Tejashwi et par l’influence croissante de son jeune frère dans le parti. Au cours de l’année écoulée, Tejashwi est devenu de facto le numéro deux et on dit qu’il mène la barque dans toutes les décisions clés. Il y a des spéculations selon lesquelles Tej Pratap serait désireux de se présenter aux élections de Lok Sabha cette année, bien que l’homme de 35 ans n’ait pour l’instant fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Misa Bharti lorgnerait également sur le siège parlementaire de Pataliputra.

« Il y aura forcément une rivalité fraternelle dans chaque famille politique car les enjeux sont élevés. Bien entendu, Tejashwi a consolidé sa position au sein du parti et pourrait se voir confier davantage de responsabilités dans les prochains jours », a déclaré un haut dirigeant du RJD, sous couvert d’anonymat.

Rohini Acharya, la quarantaine, vit à Singapour avec sa famille, s’est rendue chez sa belle-famille dans le district d’Aurangabad en décembre 2023 et a participé à divers programmes sociaux. Interrogée sur son désir de se lancer en politique, elle a répondu : « Voyons ce qui nous attend dans le futur. Je ne sais pas.” Archarya a été actif sur X (anciennement Twitter) et a publié il y a quelques jours une critique oblique de Nitish pour ses commentaires contre la « politique dynastique ». Cela a déclenché une guerre des mots entre le RJD et le JD(U), provoquant des troubles au sein du gouvernement de la Grande Alliance.

Les autres enfants de Lalu – cinq filles – ne font pas de politique. En effet, de nombreux dirigeants du RJD ont déclaré sous couvert d’anonymat qu’ils ne seraient pas surpris s’ils se lançaient eux aussi en politique dans les prochains jours.