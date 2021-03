Le coup franc de Komron Tursunov à la 81e minute a aidé TRAU à battre le RoundGlass Punjab FC 1-0 lors d’un match très disputé mercredi au stade municipal de Kalyani à Kalyani.

Avec cette victoire, TRAU monte en tête de la ligue – au niveau des points avec Churchill Brothers (25) – et si Churchill perd contre Mohammedan SC plus tard dans la journée, TRAU peut s’asseoir au sommet de la table avant le prochain tour de matches.

Après un match nul 3-3 contre Mohammedan où ils auraient dû gagner confortablement le match, le RoundGlass Punjab FC a joué comme s’il avait un point à prouver, impatient de jeter son chapeau dans la course au titre. À la 5e minute, Chencho Gleytshen a coupé à l’intérieur de la surface depuis le flanc gauche et a tiré à quelques centimètres du but alors que TRAU a survécu à une peur précoce.

Imperturbable, TRAU a commencé à jouer à ses propres conditions avec Bidyshagar Singh et Komron Tursunov combinant bien dans le dernier tiers. À la 12e minute, Bidya a sorti un ballon en profondeur bien pondéré pour Komron, qui a trouvé le filet mais a été signalé hors-jeu par l’arbitre.

La meilleure opportunité du match est peut-être revenue à Komron Tursunov à la 25e minute lorsqu’il a relâché directement au but avec un long ballon de la ligne de défense. Avec juste le gardien à battre, le tir de Komron manquait de puissance et a été facilement sauvé par Kiran Limbu. Au fur et à mesure que le match avançait, RoundGlass Punjab FC a commencé à dominer la possession tandis que TRAU jouait son football de contre-attaque habituel.

L’effort de Suranjit Singh à distance à la 33e minute a presque donné l’avantage à RoundGlass Punjab, mais le tir a secoué le poteau et est revenu en jeu, seulement pour Helder Lobato pour effacer le rebond. Trois minutes plus tard, Joseph Olaleye est entré dans le vif du sujet lorsque son tir sous un angle serré a valu un bon arrêt de Limbu.

Alors que de multiples occasions se sont déroulées en première mi-temps, aucune des deux équipes n’a été en mesure de trouver le filet. Le score à la mi-temps indiquait 0-0 alors que les deux équipes entraient dans le tunnel sur un ancrage de niveau.

TRAU a eu quelques occasions de marquer des buts au début de la seconde période, mais n’a pas réussi à en tirer le meilleur parti. À la 54e minute, la passe ébréchée de Bidyashagar Singh trouva Joseph Olaleye dans la surface. Mais, sa volée devant le but est passée au-dessus de la barre alors que le RoundGlass Punjab FC a survécu à une grande frayeur.

Les deux contingents semblaient plus attentifs aux capacités de l’autre en seconde période alors que le match devenait une affaire prudente. Les chances sont venues rares et quand elles sont arrivées, elles étaient plutôt gâchées. À la 62e minute, Phalguni Singh a fait preuve d’une brillante compétence individuelle en dribblant deux défenseurs, mais son effort n’a pas été à la hauteur de son talent alors que son tir a dépassé le but.

A la 68e minute, Joseba Beitia a retrouvé Papa Diawara à l’intérieur de la surface, mais ce dernier n’a pas profité de l’occasion. Et à la 73e minute, la tentative du pied gauche de Bidyashagar Singh n’a pas réussi à atteindre la cible.

Cependant, il restait plus de drame dans un match qui semblait aller vers un match nul et vierge. À la 79e minute, Mohamed Irshad a reçu un carton rouge pour son lourd défi sur Komron Tursunov, qui était clair au but. Un coup franc a été accordé juste à l’extérieur du banc des pénalités et l’international tadjik n’a pas commis d’erreur en écrasant le ballon à la maison. Le coup franc a été frappé avec une telle férocité que Kiran Limbu a été rattrapé du mauvais pied alors que le ballon volait dans le filet.

Avec TRAU menant 1-0 et RoundGlass Punjab FC jouant avec dix hommes, TRAU a engagé des corps en défense pour conserver son avance et remporter le maximum de points. Le score à temps plein indiquait 1-0 alors que TRAU rassemblait les trois points du match pour prendre le dessus de la I-League pour le moment.