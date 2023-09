Les ambitions de TikTok en Asie du Sud-Est seront durement touchées par l’interdiction indonésienne

Les ambitions de TikTok en Asie du Sud-Est subiront un coup dur après que l’Indonésie ait interdit les transactions d’achat sur les applications de médias sociaux, ont déclaré des analystes à CNBC.

Mercredi, L’Indonésie a fixé un délai d’une semaine pour que TikTok devienne une application autonome, sans aucune fonctionnalité de commerce électronique. Si TikTok ne se conforme pas, il risque la fermeture du pays.

« [Being a standalone app] pourrait introduire des frictions importantes pour les utilisateurs existants de TikTok, ce qui aurait un impact négatif sur l’expérience des utilisateurs », a déclaré Jonathan Woo, analyste de recherche principal chez Phillip Securities Research.

L’Indonésie a interdit les transactions de commerce électronique sur les plateformes de médias sociaux telles que TikTok Shop et Facebook . Cela signifie que les utilisateurs ne sont pas autorisés à acheter ou à vendre des biens et services via ces plateformes.