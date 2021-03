Cela fait deux mois que le cabinet d’António Costa a pris la présidence du Conseil de l’UE et a annoncé la livraison d’un clair, vert et récupération numérique comme cadre de son programme.

Déjà au début de 2020, la Croatie Façonner l’avenir numérique de l’Europe document de travail Brouillon a indiqué que nous pourrions nous attendre à en savoir plus sur les initiatives liées à la désinformation avec la modernisation attendue depuis longtemps de la directive de l’UE sur le commerce électronique de 2001.

En octobre 2020, Allemagne ensemble de planifier l’ouverture de la discussion entre les États membres de l’UE sur le paquet législatif de la loi sur les services numériques (DSA) avant l’annonce officielle de sa proposition de décembre 2020 par la Commission européenne.

Alors que la désinformation continue de proliférer dans l’espace en ligne de l’UE, notamment le Portugal, la nouvelle présidence «Europe résiliente» La ligne d’action vise désormais non seulement à défendre les valeurs fondamentales de l’UE telles que l’État de droit et la démocratie, mais également à lutter contre toutes les formes de discrimination, de désinformation et de discours de haine, tant hors ligne qu’en ligne.

Pour assurer la reprise équitable, verte et numérique, le programme portugais a donc promis d’approfondir davantage L’emphase des Allemands sur le renforcement de la résilience sociétale et la lutte contre la désinformation en temps de crise.

Les plans portugais au milieu de la troisième vague de pandémie

Le message de janvier de l’engagement du cabinet d’António Costa à lutter contre les contenus préjudiciables était clair: Portugal va continuer avec les négociations sur la loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques soumises au Parlement européen et au Conseil européen par la Commission européenne en décembre 2020.

Des temps sans précédent, cependant, exigent des réponses sans précédent, et les défis internes qui se posent, tels que l’aggravation de la situation épidémiologique, ont maintenu la majeure partie de la communication du Portugal sur la économique et récupération sociale de la pandémie COVID-19. Les débats sur la coordination de l’ordre du jour dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’économie et des affaires sociales ont éclipsé la lutte contre la désinformation dans le premier tiers du mandat présidentiel du Portugal.

La mise en œuvre de l’UE de nouvelle génération Plans de rétablissement et de résilience au niveau national a jusqu’ici dépassé la réponse au besoin de reprise économique mis en évidence par la pandémie. Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, la quatrième présidence portugaise a conduit historiquement le lancement de la nouvelle 2021-2027 »Horizon Europe”Programme. Dans la perspective du sommet social de Porto en mai 2020, la conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance dans l’UE a également promis la présentation du Plan d’action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux plus tard ce mois-ci.

Bien que poussé vers les limites du contexte plus large d’autres initiatives telles que l’appel à promotion de citoyenneté active et l’annonce par la ministre portugaise de la Justice Francisca Van Dunem de la protection de adultes vulnérables en tant que l’une des priorités de Lisbonne, le programme de relance n’a pas été complètement silencieux sur les ambitions de relance numérique de Lisbonne.

Le mois dernier a apporté la communication du succès de la Initiative sur les règles de confidentialité en ligne. Les États membres de l’UE ont accepté de réviser, dans le cadre du programme phare portugais, les règles existantes du RGPD en vigueur depuis 2002. À l’instar de la directive sur le commerce électronique qui sera mise à jour par le paquet législatif sur la loi sur les services numériques, la directive actuelle sur la confidentialité en ligne n’inclut pas les les développements du marché tels que les nouvelles méthodes de suivi du comportement en ligne des utilisateurs. Les nouvelles règles incluront l’interdiction de l’utilisation abusive des données de communications électroniques confidentielles. Nonobstant les exceptions définies par la directive, le nouveau cadre se réservera, par exemple, le droit d’autoriser l’écoute, la surveillance ou le traitement des données uniquement pour les utilisateurs finaux dans l’Union européenne.

Sortir l’Europe de la pandémie et de l’infodémie du COVID-19

Alors que la nouvelle présidence a été très claire sur ses objectifs dans la sphère numérique, il a fallu attendre la réunion du Conseil Affaires générales du 23 février pour introduire des mesures plus concrètes liées à la désinformation dans la communication officielle du Portugal 2021. La session de fin février discuté quelques «premières», y compris la première discussion sur la mise en œuvre du plan d’action pour la démocratie européenne depuis l’adhésion du Portugal à la présidence 2021 du Conseil de l’UE.

Les quatre mois restants exigeront plus que la communication d’initiatives telles que fête de la journée Safer Internet Day et stressant la nécessité d’une culture numérique si les objectifs de Lisbonne de lutter contre la désinformation doivent être atteints. Alors que l’infodémie COVID-19 continue de submerger le continent, il devient plus évident que jamais que la désinformation peut tuer. La reprise médicale, économique, numérique et sociale de la crise ne peut être évaluée sans y faire face.

Cette semaine, le ministre d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune briefé sur les préparatifs de Paris pour l’achèvement de la loi sur les marchés numériques et la mise en œuvre de l’AVD sous la présidence française début 2022 du Conseil de l’Union européenne. L’annonce des plans de politique numérique français après les mandats portugais et slovène de 2021 renforce les perspectives de besoin de communication sur les thèmes de la désinformation et de la régulation des médias sociaux.

Le message de la dernière réunion des ministres des Affaires européennes et des secrétaires d’État pourrait être le bon tremplin dans ce processus.