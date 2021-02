Les ambitions de Biden se retrouvent dans la réalité des règles du Sénat

WASHINGTON (AP) – Les premières ambitions de la présidence de Joe Biden se heurtent rapidement aux rambardes des règles archaïques du Sénat, testant sa volonté de refaire une institution qu’il vénère pour tenir bon nombre des promesses qu’il a faites aux Américains.

C’est un dilemme bancal à Washington avec des implications concrètes pour des millions de personnes, déterminant tout, de l’avenir d’une hausse du salaire minimum à l’accès au vote. Cela façonnera également la capacité de Biden à garder les deux ailes rétives du Parti démocrate unies: les modérés de l’État swing se méfiant de l’apparence d’abandonner efficacement le bipartisme et des démocrates plus progressistes qui soutiennent que les républicains ne viennent pas de toute façon.

Biden – qui a passé quatre décennies en tant que sénateur et parle de l’institution avec vénération, ainsi que d’une histoire révisionniste sur le bon vieux temps de la coopération entre partis – tente jusqu’à présent de trouver un terrain d’entente.

Les libéraux démocrates ont applaudi sa volonté de faire cavalier seul dans un vaste plan de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars, adoptant une option connue sous le nom de réconciliation budgétaire qui permet à certaines lois d’être adoptées à la majorité simple – en d’autres termes, sans aucun vote républicain. Mais cette voie comporte des limites, y compris des règles strictes sur ce qui peut et ne peut pas être inclus dans un projet de loi.

Jeudi, le parlementaire du Sénat a décrété qu’une disposition de salaire minimum de 15 dollars était interdite, ce qui a incité certains démocrates à demander à Biden de repousser les limites et d’annuler sa décision. La Maison Blanche a déclaré que cela n’arriverait pas, invoquant le respect du président pour «le processus du Sénat».

En fin de compte, le projet de loi de secours COVID-19 a été approuvé par la Chambre par 219-212 tôt samedi et passera presque certainement au Congrès, même si certains démocrates se plaignent de la perte de l’augmentation du salaire minimum. Mais la voie à suivre pour Biden ne devient que plus périlleuse étant donné la faible majorité des démocrates à la Chambre et au Sénat et peu de signes d’intérêt républicain pour lutter contre la législation sur le changement climatique, une refonte de l’immigration ou des réformes électorales. Ces mesures échappent pour la plupart aux règles de réconciliation, ce qui signifie que Biden doit soit trouver un moyen de faire venir les sénateurs centristes du GOP, soit faire exploser ce que l’on appelle l’obstruction systématique, ce qui ouvrirait la voie à l’adoption de toutes les lois avec 51 voix.

Pour certains démocrates, franchir cette étape revient à accepter la réalité de ce que les républicains sont et ne sont pas prêts à donner à Biden.

« Les démocrates ont fait beaucoup de promesses en remportant la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche », a déclaré la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., Une progressiste qui a plaidé pour la destruction de certaines règles du Congrès de longue date. «Nous allons donc devoir faire un choix ici. Allons-nous nous en tenir à ces règles ou allons-nous utiliser les leviers du gouvernement pour travailler pour les citoyens? Pour moi, ce n’est pas radical – c’est gouverner. «

Biden, qui s’est présenté aux électeurs comme un candidat capable de surmonter l’hyperpartisme de Washington, a jusqu’à présent suggéré qu’il était enclin à jouer selon les règles et à courtiser les républicains modérés qui pourraient être prêts à travailler avec lui.

Mais les calculs deviennent vite compliqués. Avec le Sénat divisé 50-50, Biden aurait besoin de 10 républicains pour le rejoindre pour adopter une législation majeure. Pourtant, chaque mouvement qu’il pourrait faire au centre pour gagner un vote du GOP pourrait mettre en péril le soutien des sénateurs libéraux.

Matt Bennett, directeur exécutif de Third Way, un groupe de réflexion de centre-gauche, a déclaré qu’il voyait une certaine valeur dans l’évaluation de la volonté des républicains par Biden de travailler avec lui au cours des premières semaines de son administration. Mais sans une fissure significative dans le pare-feu du GOP, Bennett a déclaré que le maintien de l’obstruction systématique laissera Biden avec presque aucune chance de passer son programme législatif avant les élections de mi-mandat de 2022.

«Si l’obstruction systématique persiste, alors il devra faire ce que (l’ancien président Barack) Obama a fait pendant six ans, c’est-à-dire utiliser le pouvoir exécutif dans la mesure où il le peut et espère pouvoir obtenir un meilleur résultat à mi-parcours et quelques plus de votes », a déclaré Bennett.

En effet, ce sont les leçons des années Obama qui ont changé le point de vue de nombreux démocrates sur l’obstruction systématique, y compris l’ancien président lui-même. Obama a commencé son mandat avec une majorité enviable de 60 sièges au Sénat, lui permettant de passer un plan de sauvetage de la récession et une refonte des soins de santé sans républicains ni changements de règles. Mais sa majorité a diminué après ses deux premières années au pouvoir, tout comme sa capacité à adopter des lois importantes.

L’année dernière, Obama a qualifié l’obstruction systématique de «relique de Jim Crow» et a déclaré que si elle était utilisée pour bloquer la législation sur le droit de vote, elle devrait être éliminée.

Mais il n’y a pas de consensus clair au sein du Parti démocrate sur la voie à suivre. Deux puissants sénateurs modérés, Joe Manchin de la Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona, s’opposent officiellement à la réforme de l’obstruction systématique. D’autres n’ont pas encore pleinement articulé leur position.

Les deux parties réduisent l’obstruction systématique depuis plusieurs années. En 2013, le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Harry Reid, un démocrate, a mis fin à l’obstruction systématique des votes de confirmation pour le pouvoir exécutif et certains candidats à la magistrature. En 2017, avec le républicain Mitch McConnell en charge du Sénat, le GOP a supprimé l’exigence de 60 voix pour les candidats à la Cour suprême.

De nombreux démocrates pensent que Biden devra rapidement faire face au problème. Les démocrates vont bientôt commencer à faire avancer un projet de loi sur les élections et l’éthique, qui est considéré par beaucoup dans le parti comme un contrepoids aux restrictions de vote poursuivies par les républicains au niveau de l’État. Les législateurs du GOP ont critiqué la mesure comme une prise de contrôle fédérale des élections, et les groupes conservateurs ont promis de dépenser des millions pour la combattre.

Cela pourrait laisser exploser l’obstruction systématique comme la seule voie claire pour le passage. Les progressistes soutiennent que c’est un choix beaucoup plus acceptable que d’expliquer aux électeurs, y compris à de nombreuses personnes de couleur qui craignent de nouvelles restrictions d’accès aux bulletins de vote, que la protection d’une procédure au Sénat était plus importante que la protection de leur droit de vote.

«Cela va nécessiter un leadership présidentiel», a déclaré Tre Easton, conseiller principal au Battle Born Collective, un groupe progressiste qui pousse à mettre fin à l’obstruction systématique. « Le président Biden a le choix de faire assez tôt, probablement plus tôt qu’il ne l’aurait voulu, sur ce qu’il veut pousser. »

