Le plan est conçu pour orienter le pays vers deux engagements de signature que M. Xi a pris l’année dernière. Les émissions de dioxyde de carbone de la Chine culmineraient avant 2030, a-t-il déclaré, et le pays atteindrait une neutralité carbone nette avant 2060, ce qui signifie qu’il n’émettrait pas plus de gaz à effet de serre qu’il n’en prend dans l’atmosphère par des méthodes telles que l’ingénierie ou la plantation de forêts.

Xi Jinping, le plus grand dirigeant chinois, a promu une vision édifiante pour une croissance de plus en plus libérée de la pollution par les gaz à effet de serre, mais transformer ce plan en action s’avère déjà controversé.

Important Les climatologues et les conseillers politiques chinois veulent des limites d’émissions plus strictes, y compris pratiquement aucun nouveau projet d’énergie au charbon, et ils prévoient un boom de la production solaire et éolienne. Des provinces puissantes, des entreprises publiques et des groupes industriels affirment que la Chine doit encore utiliser de grandes quantités de charbon pour l’électricité et l’industrie pour les années à venir.

«Il y a absolument une tension», a déclaré Léon Clarke, professeur à l’Université du Maryland et l’un des principaux co-auteurs d’un étude récente sur les options de la Chine pour réduire les émissions. «D’un côté, il y a un sentiment que le charbon a stimulé l’économie et vous ne voulez pas abandonner cela. D’un autre côté, le charbon est la plus grande cible de l’action climatique, en particulier à court terme. »

Les pressions environnementales de la Chine ont pris vie la semaine dernière alors qu’un épais smog planait sur Pékin, reflétant une augmentation de la pollution industrielle.