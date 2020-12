LONDRES – Les 27 ambassadeurs des pays membres de l’UE ont officiellement approuvé lundi l’accord commercial sur le Brexit conclu avec le Royaume-Uni la semaine dernière, dernier obstacle à un accord qui sera mis en œuvre le 1er janvier.

Les ambassadeurs ont travaillé pendant les vacances de Noël et ont approuvé une demande provisoire lundi matin. Le Parlement de l’UE, la seule chambre élue au suffrage direct de l’UE, ne devrait pas voter avant janvier et a refusé de le ratifier pendant le délai serré. Au lieu de cela, l’application provisoire lui permettra d’entrer en vigueur le vendredi du Nouvel An.

Les gouvernements de l’UE ont jusqu’à 14 heures, heure de Londres, mardi pour envoyer leur approbation par écrit, mais c’est aussi une formalité car les dirigeants de l’UE ont déjà salué l’accord.

Le gouvernement britannique votera mercredi sur l’accord commercial et le pays sortira de sa période de transition avec l’UE à 23 heures, heure locale, le soir du Nouvel An.

Le document de 1 246 pages, dont les détails sont publiés sur le site Web du gouvernement britannique, et les négociations tendues de dernière minute ont signifié qu’il y a peu de temps pour un examen approfondi avant la date limite.

Le parti travailliste de l’opposition britannique devrait soutenir l’accord malgré les inquiétudes, mais il y aura probablement des législateurs rebelles au sein du parti travailliste et du parti conservateur au pouvoir.