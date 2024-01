Les ambassadeurs de la galerie du Portland Museum of Art et les agents de sécurité votent en faveur de la syndicalisation

Les ambassadeurs de la galerie et les associés de sécurité du Portland Museum of Art ont voté la semaine dernière en faveur de la syndicalisation avec l’Union internationale des professionnels de la sécurité, de la police et des pompiers d’Amérique, dans l’espoir d’aborder les conditions de travail, les avantages sociaux, les salaires et la sécurité de l’emploi.

Environ 70 des 100 employés du musée sont désormais représentés par un syndicat.

L’élection syndicale fait suite à des années de discorde sur la question de savoir si les ambassadeurs des galeries du musée étaient qualifiés dans le cadre du premier syndicat du musée, formé en 2021. Certains considéraient leur exclusion comme une « tactique antisyndicale ».

« Nous espérons que la direction du Portland Museum of Art appliquera ses principes dans ses relations avec nous et le fera de bonne foi ! » a déclaré le nouveau syndicat dans un communiqué. «Lorsque la majorité des employés du Portland Museum of Art se sont syndiqués avec la section locale 2110 de l’UAW en 2021, nous en avons été exclus en tant qu’agents de sécurité. Nous allons maintenant de l’avant avec le soutien des membres du département et de nos collègues du musée dans son ensemble.

Les travailleurs du Portland Museum of Art se sont syndiqués auprès de la section locale 2110 des United Auto Workers, le syndicat technique, de bureau et professionnel, en 2021. À l’époque, ils ont cité les bas salaires et le manque de sécurité d’emploi, entre autres préoccupations. Ils cherchaient à représenter 70 employés, dont sept associés à la sécurité et 23 ambassadeurs de galerie qui assurent le service à la clientèle, l’éducation et l’interprétation des expositions.

Mais le Portland Museum of Art a contesté l’éligibilité des 30 ambassadeurs et agents de sécurité de la galerie, arguant que leurs rôles étaient distincts de ceux des autres professionnels car ils remplissent des fonctions de sécurité.

En attendant une décision sur cette affaire, la direction du musée a licencié 14 ambassadeurs de galeries avant le vote final. Le syndicat a ensuite déposé une plainte pour pratiques de travail déloyales auprès du Conseil national des relations de travail, et le musée a finalement réglé avec les 14 employés un paiement unique de 2 000 dollars pour 13 employés et de 30 000 dollars pour un.

En ce qui concerne la représentation, le NLRB a finalement tranché en faveur du musée, estimant que les ambassadeurs étaient qualifiés de gardiens.

« Pour nous, la situation était suffisamment grise pour que nous soyons prêts à prendre le risque et à essayer d’inclure autant de personnes que possible – non seulement pour avoir un syndicat plus grand et plus fort, mais aussi pour représenter autant de personnes que possible afin qu’elles puissent bénéficier de protections. “, a déclaré Chelsea Farrell, organisatrice de l’UAW 2110. «Je suis toujours très frustré par (la décision). Lorsque vous commencez à vous organiser et à former un syndicat, vous commencez vraiment à réaliser que quel que soit le département dans lequel vous travaillez, il y a beaucoup de préoccupations communes les uns aux autres.

Le syndicat a évolué sans les gardes et les ambassadeurs sous son égide et a ratifié son premier contrat en novembre 2021. Le syndicat UAW 2110 représente actuellement environ 50 employés de philanthropie, de conception graphique, d’enregistrement, d’informatique, de conservation et de vente au détail.

Le contrat prévoyait des « augmentations significatives » des taux de salaire minimum, des augmentations de salaire garanties, des prestations améliorées en matière de soins de santé et de garde d’enfants et des procédures de réclamation exécutoires.

Mais à la suite de ce conflit au NLRB, les agents de sécurité ont continué à chercher des protections sur leur lieu de travail et ont lancé une campagne syndicale en octobre 2023. Le syndicat a rendu la campagne publique début janvier et a remporté les élections vendredi dernier avec un vote de 11 voix contre 7. Il y a encore des questions de représentation en suspens. Le musée se demande si deux membres que la direction considère comme des superviseurs peuvent devenir membres. Le syndicat espère aborder cette question lors des négociations contractuelles.

Certains membres du nouveau syndicat ont refusé de parler au Press Herald, craignant des représailles dans le cadre de ce qu’ils considèrent comme une campagne antisyndicale. Outre de meilleurs salaires et une meilleure sécurité d’emploi, le syndicat cherche également à obtenir une place à la table des négociations.

“(Nous voulons) que nos voix soient entendues et prises plus au sérieux”, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Dwayne Phillips, directeur national de l’organisation du Syndicat international des professionnels de la sécurité, de la police et des pompiers d’Amérique, a déclaré que le syndicat se préparait également à déposer des plaintes auprès du NLRB concernant des allégations selon lesquelles la direction du musée modifierait les règles et les conditions d’emploi sur le lieu de travail, ce qui constitue un pratique de travail déloyale lorsqu’un syndicat est en place.

Le musée a refusé de répondre aux questions car il se concentre sur « la négociation de bonne foi ».

“Nous tournons maintenant notre attention vers une collaboration avec ce syndicat en vue d’un contrat qui soutiendra le musée et notre personnel”, a déclaré le porte-parole Graeme Kennedy. “La PMA est guidée par les valeurs de courage, d’équité, de service, de durabilité et de confiance, et travaillera de bonne foi avec la SPFPA pour assurer un avenir dynamique et durable pour tous les membres du musée.”

L’unité UAW 2110 se prépare également à négocier son deuxième contrat, qui expire cette année. Les deux syndicats espèrent collaborer dans ce processus.

