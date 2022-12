Les ambassades ukrainiennes en Europe reçoivent des “colis sanglants”

Un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que des colis avaient été reçus dans les ambassades aux Pays-Bas, en Pologne, en Croatie, en Italie et en Autriche, ainsi que dans les consulats de Naples et de Brno, en République tchèque. L’un d’entre eux a également été détecté à l’ambassade d’Ukraine à Madrid.

En Espagne et dans toute l’Europe, une partie de la population est de plus en plus frustrée par la guerre en Ukraine, qui a des conséquences économiques et énergétiques sur tout le continent.