Les ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni montrent leur solidarité avec l’Ukraine à propos d’un nouveau maillot

La fédération ukrainienne de football a adopté vendredi l’expression « Gloire aux héros » comme slogan officiel, même si son utilisation sur le maillot de l’équipe nationale a été interdite par l’UEFA et a provoqué l’indignation en Russie.

Les ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni à Kiev ont manifesté leur solidarité avec l’Ukraine à propos de la nouvelle chemise, qui arbore une carte muette de l’Ukraine comprenant la Crimée annexée par la Russie, en la portant sur des photographies publiées sur Facebook.

« Je ne peux pas attendre le coup d’envoi dimanche – je ne sais pas qui va gagner, mais l’équipe ukrainienne aura fière allure! » Une légende lit sous une photo des employés dans le nouveau kit qui a été publiée sur la page Facebook de l’ambassade américaine.

L’Ukraine affronte les Pays-Bas lors de leur premier match de championnat d’Europe dimanche, et un porte-parole a confirmé que les joueurs prévoyaient de porter la nouvelle tenue.

L’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a déclaré jeudi à l’Ukraine qu’elle pourrait conserver la carte muette sur le devant du maillot. Mais il a dit qu’il devait supprimer la phrase « Gloire aux héros » de l’intérieur de la chemise car, en tant que salut militaire, elle a des connotations « historiques et militaires ».

Andriy Pavelko, le président de l’Association ukrainienne de football, s’est rendu jeudi à Rome pour des entretiens d’urgence avec l’UEFA.

Il a déclaré sur Facebook que les dirigeants du football ukrainien avaient approuvé vendredi matin « Gloire à l’Ukraine », qui apparaît également sur le maillot, et « Gloire aux héros » comme symboles nationaux officiels.

Ils ont également approuvé la carte muette de l’Ukraine, y compris la Crimée, comme armoiries officielles de l’association, a-t-il déclaré.

« Oui, nous allons jouer dans ce kit », a déclaré Oleksandr Glyvynsky, porte-parole de l’équipe ukrainienne, lors d’une conférence de presse télévisée en Roumanie.

L’Ukraine a déclaré que la chemise est un symbole d’unité nationale.

« Nous adorons le nouveau kit de l’équipe nationale de football et pensons que c’est un excellent moyen d’exprimer notre soutien », a déclaré la chargée d’affaires des États-Unis, Kristina Kvien, dans un communiqué envoyé à Reuters. « Nous les portons (les kits) avec fierté et solidarité. avec la lutte de l’Ukraine pour sa souveraineté et son intégrité territoriale. »

Le président Vladimir Poutine a dédaigné l’agitation suscitée par le kit, mais certains responsables russes se sont opposés à la carte muette parce que la Russie a annexé la Crimée en 2014. La région est cependant reconnue internationalement comme faisant partie de l’Ukraine.

Les relations entre Moscou et Kiev se sont effondrées après l’annexion de la Crimée et le début d’un conflit séparatiste soutenu par la Russie dans l’est de l’Ukraine la même année.

