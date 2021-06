Les ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni aux Émirats arabes unis voient une réaction violente pour le drapeau de la Gay Pride

Les ambassades britannique et américaine aux Émirats arabes unis sont confrontées à des réactions en ligne et parmi les habitants pour avoir hissé le drapeau de la fierté arc-en-ciel, qui honore les communautés LGBTQ, ainsi que leurs propres drapeaux nationaux pour célébrer le mois de la fierté.

C’est la première fois qu’une mission diplomatique arbore un drapeau de la fierté gaie dans le Golfe arabe religieusement conservateur, et cela suscite la controverse dans un pays où les relations homosexuelles sont illégales.

« Juin est #MoisFierté et partout dans le monde, nous célébrons l’égalité et la visibilité de #LGBT+ personnes », a publié lundi la mission britannique aux Emirats Arabes Unis sur Twitter. « Aujourd’hui, nous hissons le drapeau arc-en-ciel pour affirmer notre fierté pour la diversité du Royaume-Uni et nos valeurs d’égalité, d’inclusion et de liberté », a ajouté le message, avec le hashtag « #Fierté2021. »

https://twitter.com/ukinuae/status/1409376131216719872

L’ambassade des États-Unis a publié une photo de son propre mât arborant les drapeaux américain et de la fierté, et son compte Twitter, @USAinUAE, a publié un tweet disant : « À l’occasion de l’anniversaire de Stonewall, une étape importante dans le mouvement américain des droits civiques, la mission américaine montre son soutien à la dignité et à l’égalité de tous. Les émeutes de Stonewall de 1969 sont considérées comme la naissance du mouvement des droits des homosexuels.

Les réactions négatives aux messages ont été rapides.

« Très irrespectueux de la part de l’ambassade britannique envers les Émirats arabes unis et ses habitants. On dirait que quelqu’un y vit encore les jours impériaux britanniques révolus », a écrit Nasser Al-Shaikh, l’ancien directeur du département des finances de Dubaï, dans un article sur Twitter.

L’ambassade britannique n’a pas répondu à une demande de commentaires de CNBC.

« Ce n’est pas acceptable. Nous considérons cela comme une insulte et un manque de respect », a posté un autre utilisateur, dont le profil disait qu’il était basé à Dubaï.

Un utilisateur a répondu à ce tweet, riant par « vous le considérez… pas NOUS ».

« Vous êtes libre de soutenir n’importe quelle cause ou valeur dans votre pays. Nous vous demandons de respecter nos croyances, nos valeurs, nos coutumes et nos traditions », a déclaré un autre utilisateur, tweetant en réponse au message de l’ambassade américaine.

De nombreuses personnes commentant les messages du drapeau de la fierté des ambassades ont tagué @MoFAICUAE, le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, dans leurs tweets.