Les ambassades américaine et ukrainienne visées par des lettres piégées en Espagne

MADRID – Les responsables espagnols ont renforcé les mesures de sécurité dans les consulats et les bâtiments administratifs publics du pays après qu’au moins six lettres piégées ont été envoyées à plusieurs bureaux, dont ceux du Premier ministre Pedro Sánchez et des ambassades américaine et ukrainienne.

Une enveloppe envoyée par courrier ordinaire au bureau de M. Sánchez a été interceptée par les services de sécurité le 24 novembre car elle semblait contenir du « matériel pyrotechnique », a indiqué jeudi le ministère espagnol de l’Intérieur.

Cela s’est produit après que la police nationale a déclaré qu’elle enquêtait sur une lettre piégée livrée à l’ambassade d’Ukraine qui a explosé mercredi, blessant le doigt d’un employé qui l’inspectait.

Depuis lors, trois autres lettres piégées contenant des éléments similaires ont été détectées, a déclaré jeudi Rafael Pérez, secrétaire d’État espagnol à la Sécurité d’État, lors d’une conférence de presse à Madrid.