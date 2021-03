Une équipe de passionnés du froid en Finlande a passé la semaine dernière à essayer de sculpter un immense cercle parfait dans un lac gelé pour construire le plus grand «carrousel de glace» du monde.

Le disque de glace en rotation de plus de 300 mètres de large à Lappajarvi, dans l’ouest de la Finlande, est propulsé par un moteur de bateau et doit effectuer une rotation complète pour remporter le record du monde.

« S’il n’est pas parfaitement rond, il ne circule pas, il faut donc le mesurer avec précision », a déclaré à l’AFP le passionné de glace Thor-Fredric Karlsson sur le lac gelé.

Le projet est l’idée de l’inventeur Janne Kapylehto, qui espère terminer la tentative lundi.

Kapylehto affirme avoir eu l’idée du carrousel de glace en 2017 lorsqu’il a publié une vidéo en ligne de sa première création.

Depuis lors, d’autres à travers le monde ont emboîté le pas, créant des cercles de glace tournants de plus en plus ambitieux, conduisant à Guinness World Records créant une catégorie «le plus grand carrousel de glace au monde».

En cas de succès, l’effort de Kapylehto lui rapportera un cinquième titre mondial, arrachant le record à une équipe du Minnesota aux États-Unis dont le carrousel de 225 mètres (738 pieds) est l’actuel tenant du titre.

«C’est assez fou», a admis le Finlandais à l’AFP, ajoutant que son équipe coupait le cercle périphérique de 900 mètres à l’aide de tronçonneuses et de deux machines spécialement construites baptisées «l’ouragan» et «le diable rouge».

Le spécialiste des énergies renouvelables dit qu’il a maintenant construit plus de 60 carrousels, tandis que ses exploits précédents incluent la navigation dans un sauna flottant à énergie solaire à 90 kilomètres (55 miles) d’Helsinki à Tallinn en 2018.

Le carrousel Lappajarvi contient un disque rotatif plus petit et a été commandé par les autorités locales qui voulaient sensibiliser le public à la façon dont le changement climatique raccourcit les hivers du pays nordique, ce qui signifie que les lacs ne gèlent plus aussi régulièrement.