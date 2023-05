Les amateurs de théâtre blancs sont invités à rester à l’écart de la production entièrement noire – RT World News

Cette décision crée un « précédent médiocre et dangereux », selon un haut responsable de la police britannique

Le Theatre Royal Stratford East de Londres a déclaré que les visiteurs blancs ne devraient pas assister à une prochaine production de ‘Tambo & Bones’ afin de créer un « sûr, privé » espace pour un « audience d’identification entièrement noire » pour assister à une pièce de théâtre qui examine les questions de relations raciales aux États-Unis.

La soi-disant ‘Black Out’ représentation de la pièce, qui doit avoir lieu en juillet, est destiné à favoriser une « Création délibérée d’un environnement dans lequel un public s’identifiant entièrement aux Noirs peut vivre et discuter d’un événement à l’abri du regard blanc », selon le matériel promotionnel associé à la production.

Cependant, Festus Akinbusoye, le tout premier commissaire noir de la police et du crime au Royaume-Uni, a « fortement incité » le théâtre d’annuler son événement « Black Out ».

« La société est plus riche et plus forte lorsque la compréhension des cultures et des histoires de chacun est partagée et entendue », Akinbusoye a déclaré dans des commentaires publiés par The Telegraph samedi. « Je crois que le concept de ‘Black Out’ va à l’encontre de cette philosophie d’éducation et d’enrichissement. »















Les commentaires d’Akinbusoye ont été approuvés « 100 % » par Samuel Kasumu, l’ancien conseiller de course du gouvernement britannique qui a lancé sa candidature aux élections municipales de l’année prochaine à Londres.

« Tambo & Bones », qui a ouvert ses portes aux États-Unis en 2022 avec des critiques mitigées, examine 300 ans d’histoire afro-américaine à travers le prisme de ses deux protagonistes : Tambo, un homme d’affaires, et Bones, qui se caractérise comme un arnaqueur. Tout au long de la production, le duo commence comme ménestrel avant de devenir rappeur et enfin membre du mouvement de justice sociale « Black Lives Matter ».

Matthew Xia, le directeur de la pièce, a déclaré à propos de la pièce dans un communiqué de presse ce mois-ci qu’il était « impératif » que des représentations «Black Out» soient organisées afin que les spectateurs noirs «expérimentent des productions qui explorent des problèmes complexes et nuancés liés à la race» dans un « espace privé et sûr. »

Le Theatre Royal Stratford East a également indiqué qu’il résistera à la modification de son horaire à venir en raison du contrecoup. « Nous avons choisi d’embrasser cette initiative pour une représentation, pendant le mois de la pièce, comme un espace permettant au public noir de vivre la pièce en tant que communauté », a déclaré un porte-parole du théâtre, selon The Telegraph samedi.