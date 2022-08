Les amateurs de pub britanniques dans les années 1960 buvaient ces nombreuses boissons avant de rentrer chez eux

La limite d’alcool autorisée pour les conducteurs en Europe était bien plus clémente qu’elle ne l’est aujourd’hui, a révélé une vidéo virale TikTok. L’alcool au volant est une activité hautement irresponsable qui peut mettre les autres et sa propre vie en danger. Les administrations du monde entier ont donc proposé un taux d’alcoolémie. Selon les lois établies autour de cette concentration, la quantité d’alcool dans 100 ml de sang doit être inférieure au taux d’alcoolémie spécifié. Pour l’Inde, cette limite est de 30 mg d’alcool pour 100 ml de sang. Pour l’Europe, cette limite a été fixée à 80 mg d’alcool pour 100 ml de sang, après l’adoption de la loi sur la sécurité routière de 1967. La loi a rendu illégal pour les conducteurs au Royaume-Uni de conduire un véhicule si le taux d’alcoolémie est supérieur à la limite mentionnée. Pour mettre cela en perspective, on pense que deux pintes de bière suffisent pour vous faire franchir cette limite.

Un clip qui semble avoir été tourné vers les années 60 contient des récits d’amateurs de pubs du Royaume-Uni à cette époque. On voit un intervieweur demander le nombre de pintes que les consommateurs préféreraient boire avant de pouvoir prendre le volant. On entend un client affirmer qu’il pouvait conduire même s’il buvait huit verres, tandis qu’un autre a affirmé qu’il boirait trois verres et ne conduirait pas différemment que lorsqu’il était sobre, a rapporté LADBible.

Avant l’adoption de la Loi sur la sécurité routière, de nombreuses propositions concernant la limite autorisée ont afflué, dont une suggérant qu’il s’agissait d’un taux d’alcoolémie de 1,5 %. Par rapport à la limite actuelle de 0,08 %, la limite proposée aurait permis aux conducteurs de boire beaucoup plus avant de pouvoir franchir le taux d’alcoolémie autorisé.

Les internautes ont été déconcertés de voir à quel point les amateurs de pub des années 60 étaient insouciants, où beaucoup n’avaient aucun problème à avaler plus de trois pintes de bière et à rentrer chez eux en voiture. Actuellement, les lois sur l’alcool au volant, dans la plupart des pays, ont été rendues strictes. De lourdes amendes et des peines de prison sont des conséquences si vous êtes pris en état d’ébriété au volant.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici