Les amateurs de plage ont reçu un avertissement urgent après que des milliers de bluebottles toxiques ont été emportées par des vents violents sur la côte de la Nouvelle-Galles du Sud.

Les bluebottles ont été découvertes sur une série de plages de Sydney, notamment Maroubra et Bronte dans la banlieue est de la ville et Warriewood et Palm Beach sur les plages du nord jeudi et vendredi après-midi.

Surf Life Saving NSW a déclaré que les vents violents du nord-est étaient à blâmer pour les intrus venimeux.

Les Bluebottles se sont échoués sur plusieurs plages de la Nouvelle-Galles du Sud. Un échouage est représenté

Les bouteilles bleues ont créé une « couverture » sur les plages de Sydney après des conditions venteuses difficiles (photo)

« Normalement, les bluebottles arrivent avec un nor’easter et cela a commencé à souffler du jour au lendemain », a déclaré un porte-parole de Surf Life Saving NSW à NCA NewsWire.

Un fort vent du nord-est soufflant de Coffs Harbour sur la côte nord de l’État, jusqu’à Merimbula, sur la côte sud, a aidé à couvrir les plages de l’aiguillon indésirable.

«Il souffle à 20 nœuds et c’est un vent très fort. Les Bluebottles arrivent déjà sur nos plages », a déclaré le porte-parole.

Les amateurs de plage ont été invités à faire attention dans tout l’État lorsqu’ils entrent dans l’eau – et ils sont invités à repenser leurs projets de baignade à la plage.

Emma Johnston, professeure d’écologie marine et d’écotoxicologie marine de l’UNSW, a partagé une vidéo en ligne d’une couverture de bluebottles lavant sur la plage de Maroubra.

On a rappelé aux amateurs de plage de faire preuve de prudence ce week-end lorsqu’ils repèrent des bluebottles

Les méduses venimeuses ont été repérées sur plusieurs plages de la Nouvelle-Galles du Sud jeudi et vendredi

«Je pourrais sauter le plongeon! elle a écrit.

D’autres amateurs de plage n’ont pas tardé à commenter l’armée inattendue de méduses.

«Si les vagues ne vous attirent pas, les bluebottles le feront», a dit l’un d’eux.

« Les bouteilles bleues affluaient par centaines », a ajouté un autre.

La plage de Bilgola dans le nord de Sydney est temporairement fermée en raison de l’apparition de bluebottles

Les Bluebottles sont un dard marin avec une voile claire et teintée de bleu.

Le tentacule toxique est couvert de cellules urticantes appelées nématocystes.

Lorsqu’elles entrent en contact avec la peau humaine, les cellules réagissent en injectant une petite quantité d’une toxine qui peut provoquer une douleur intense.