Les amateurs de paléontologie en Floride découvrent l’os de mammouth préhistorique géant et d’autres fossiles en plongeant

Lors de la plongée sous-marine dans les arcades de la rivière Peace en Floride, aux États-Unis, deux nerds scientifiques sont tombés sur l’un des fossiles les plus rares. Derek Demeter et Henry Sadler faisaient de la plongée sous-marine dans les eaux sombres de la rivière qui n’avaient de visibilité que jusqu’à 6 pouces lorsqu’ils ont découvert un os de jambe géant d’un mammouth colombien ainsi que plusieurs dents de mégalodon et d’autres espèces de requins. La découverte est certainement surprenante car les fossiles appartenaient à des mammifères préhistoriques qui comprenaient également le tatou géant, le bison et le cheval, comme Derek l’a mentionné dans son post Instagram.

Derek, qui est le directeur du planétarium Emil Buehler du Seminole State College à Sanford, en Floride, a partagé les photos de sa session de plongée sous-marine très enrichissante la semaine dernière avec son ami Henry, qui est un éducateur professionnel. Henry a partagé la photo sur sa poignée Instagram où il a été vu en train de réagir à la possession d’un rare morceau de fossile conservé qui appartenait à un os de jambe de mammouth colombien et l’a décrit comme «une découverte incroyable». Il a également mentionné qu’il convient de noter que le fossile est presque complètement intact et très bien minéralisé.

Dans son post Instagram suivant, Henry a publié une photo d’une ancienne dent canine et a mentionné dans la légende qu’il s’agit du « Saint Graal des fossiles de Floride » scientifiquement connu sous le nom de S. fatalis Smilodon canine bout le fossile est appelé communément un tigre à dents de sabre . La légende mentionnait également que le fossile n’était que le tiers supérieur de la dent, et pourtant il n’a pas manqué de créer une impression.

Pendant ce temps, Derek dans son dernier post Instagram a été vu en train de soulever l’os de la jambe géante, également connu sous le nom d’humérus, du mammouth colombien et a écrit dans la légende que le fossile pèse «une tonne», mais c’est quand même une découverte incroyable.

Donnant un peu de connaissances à ses disciples, Derek a mentionné que les animaux anciens géants se promenaient dans les prairies préhistoriques de la savane dans l’État américain de Floride il y a entre 2 millions et 10000 ans.

