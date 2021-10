Les amateurs de malbouffe sont plus susceptibles d’avoir un accident de voiture et d’être condamnés pour conduite automobile, selon une étude.

Les personnes qui se moquent des hamburgers, des pizzas et des boissons énergisantes ont des gènes de prise de risque qui en font une nuisance plus importante sur la route, pensent les scientifiques.

L’étude a révélé que les conducteurs douteux étaient plus susceptibles d’avoir un gène qui affecte la sérotonine, une hormone qui contrôle les émotions.

Les experts ont découvert que les personnes ayant un régime alimentaire malsain avaient plus de contraventions pour excès de vitesse et avaient plus souvent fait voler leur voiture.

Tõnis Tokko, de l’Université de Tartu en Estonie, a déclaré : « Les personnes imprudentes dans la circulation ont également tendance à prendre des risques dans d’autres domaines de la vie. Il peut y avoir une tendance biologique à ce comportement.

L’étude a révélé que les conducteurs douteux étaient plus susceptibles d’avoir un gène qui affecte la sérotonine, une hormone qui contrôle les émotions.

La même mutation pourrait rendre les gens moins soucieux de manger sainement, a révélé l’étude présentée à la conférence scientifique de l’ECNP.

M. Tokko a déclaré : « Les personnes qui boivent des boissons énergisantes sont deux fois plus susceptibles d’accélérer que celles qui n’en consomment pas aussi souvent.

« Cela peut être lié à un besoin d’excitation, plutôt que les boissons elles-mêmes étant une cause directe d’infractions au code de la route.

« Leur constitution psychologique peut les amener à accélérer et à vouloir consommer plus de boissons énergisantes ou de malbouffe. »