Les amateurs de lait cru prévoient d’en boire alors que les experts mettent en garde contre des niveaux élevés de virus H5N1

Boire du lait cru à tout moment, c’est flirter avec des germes dangereux. Mais, dans le contexte d’une épidémie sans précédent de grippe aviaire H5N1 chez les vaches laitières aux États-Unis, les risques ont considérablement augmenté. Les experts de la santé ont multiplié les avertissements contre la consommation de lait cru pendant l’épidémie, dont l’ampleur est encore inconnue.

Pourtant, les amateurs de lait cru ne sont pas intimidés par le risque accru. Le Raw Milk Institute, basé en Californie, a qualifié ces avertissements de «clairement alarmiste » Le fondateur de l’institut, Mark McAfee, a déclaré ce week-end au Los Angeles Times que ses clients sont, en fait, demandant spécifiquement du lait cru provenant de vaches infectées par le H5N1. Selon McAfee, ses clients croient, sans preuve, que boire directement des niveaux élevés du virus de la grippe aviaire leur donnera l’immunité contre l’agent pathogène mortel.

L’expert Michael Payne a déclaré au LA Times que l’idée revient à « jouer à la roulette russe avec sa santé ». Payne, chercheur et coordinateur de la sensibilisation aux produits laitiers au Western Institute for Food Safety and Security de l’UC Davis, a ajouté que « tenter délibérément de s’infecter avec un agent pathogène connu va à l’encontre de toutes les connaissances médicales et du bon sens ».

Il reste encore beaucoup de choses inconnues sur la biologie de la grippe aviaire chez les bovins. Jusqu’au 25 mars, date à laquelle le ministère américain de l’Agriculture a confirmé la présence du virus dans un troupeau laitier du Texas, les bovins étaient généralement considérés comme pratiquement résistants au H5N1. Mais depuis lors, l’USDA a calculé 42 troupeaux dans neuf états qui ont contracté le virus. Jusqu’à présent, les données épidémiologiques suggèrent qu’il y a eu une transmission de vache à vache à la suite d’un seul événement de propagation et que les 42 troupeaux touchés par l’épidémie sont reliés par le mouvement des bovins entre les fermes.

Les données limitées disponibles jusqu’à présent sur les vaches suggèrent que les animaux développent en grande partie une maladie bénigne à cause de l’infection et se rétablissent en quelques semaines. Leurs glandes mammaires sont la principale cible du virus. Une prépublication publiée plus tôt ce mois-ci ont découvert que les mamelles des vaches regorgent de récepteurs moléculaires sur lesquels les virus de la grippe aviaire s’accrochent pour déclencher une infection. De plus, les glandes contiennent de multiples types de récepteurs, notamment ceux ciblés par les virus de la grippe humaine ainsi que ceux ciblés par les virus de la grippe aviaire. Ainsi, les vaches laitières pourraient potentiellement servir de récipient de mélange pour que les différents types de virus de la grippe se réassemblent en de nouvelles variantes déclenchant des épidémies.

Alors que le virus semble s’en donner à cœur joie dans les mamelles des vaches, les chercheurs ont découvert que le lait cru regorge de niveaux élevés de particules virales H5N1, et ces particules semblent facilement capables de se propager à d’autres mammifères. Dans une étude de cas le mois dernier, des chercheurs ont rapporté qu’un groupe d’environ deux douzaines de chats de ferme avaient développé une maladie grave après avoir bu du lait de vaches infectées par le H5N1. Certains ont développé de graves symptômes neurologiques. Plus de la moitié des chats sont morts en quelques jours.

Virus mortel

Les données sur les récepteurs de la grippe chez les deux animaux pourraient expliquer la différence entre les vaches et les chats. Alors que la glande mammaire de la vache contenait de nombreux types de récepteurs de la grippe, ces récepteurs étaient moins courants dans d’autres parties de la vache, notamment les voies respiratoires et le cerveau. Cela peut expliquer pourquoi ils ont tendance à avoir une infection bénigne. Les chats, en revanche, semblent avoir des récepteurs plus largement distribués, les chats infectés présentant une invasion virale du poumons, cœurs, yeux et cerveaux.

Les adeptes du lait cru – qui affirment sans preuve que la consommation de lait cru présente des avantages pour la santé par rapport à la consommation de lait pasteurisé – rejettent le risque d’exposition au H5N1. Ils affirment avec assurance – même sans preuve – que le système digestif humain détruira le virus. Et ils soulignent qu’il n’existe aucune preuve documentée qu’un être humain ait jamais été infecté par le H5N1 après avoir bu du lait contaminé.

Ce dernier point concernant l’absence de preuve de transmission du H5N1 par voie laitière est vrai. Cependant, l’épidémie actuelle est la première propagation connue de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) aux glandes mammaires des vaches laitières. En tant que tel, il constitue la première opportunité connue d’une telle transmission par le lait.

Avant que la pasteurisation ne devienne courante dans la production laitière commerciale, le lait cru était une source courante d’infections, contenant une corne d’abondance de germes. Selon la FDA, en 1938, les épidémies d’origine laitière représentaient 25 pour cent de toutes les épidémies de maladies d’origine alimentaire. Plus récemment, le lait a été associé à moins de 1 pour cent de ces épidémies. Les Centers for Disease Control and Prevention notent que les zones où le lait cru était vendu légalement entre 1998 et 2018 avaient 3,2 fois plus d’épidémies que les zones où la vente de lait cru était illégale.

Dans un document de questions et réponses, la Food and Drug Administration note que « nous ne savons pas à l’heure actuelle si les virus IAHP A (H5N1) peuvent être transmis par la consommation de lait (cru) non pasteurisé et de produits (tels que le fromage) fabriqués à partir de lait cru provenant de vaches infectées ». Cependant, continue l’agence, en raison de ce manque de données et du potentiel d’infection, la FDA recommande d’arrêter toutes les ventes de lait cru et de produits à base de lait cru provenant de bovins infectés ou exposés au H5N1. De manière générale, l’agence déconseille de consommer du lait cru.

À l’échelle mondiale, au 28 mars, il y avait 888 cas de H5N1 signalés chez l’homme dans 23 pays. Sur ces 888 cas, 463 ont été mortels. Cela représente un taux de mortalité de 52 %, mais il est possible qu’il existe des cas asymptomatiques ou non diagnostiqués qui pourraient modifier ce taux. Aux États-Unis, jusqu’à présent, un seul humain a été infecté par le virus H5N1 en relation avec l’épidémie chez les vaches laitières : un ouvrier agricole qui a développé une conjonctivite. L’homme n’a présenté aucun symptôme respiratoire et s’est rétabli. Il n’a pas consenti à un suivi plus approfondi, et les chercheurs n’ont pas obtenu le consentement pour tester les contacts familiaux de l’homme pour voir s’ils étaient eux aussi infectés.