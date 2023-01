Les amateurs de JET SKI qui roulent imprudemment risquent deux ans de prison en vertu de nouvelles lois pour sauver des vies en mer.

La conduite imprudente des zooms vaporisateurs présente un risque mortel pour les autres personnes sur l’eau.

Les amateurs de jet ski qui roulent imprudemment risquent deux ans de prison en vertu de nouvelles lois pour sauver des vies en mer Crédit : Getty

Les ministres durcissent désormais la sanction des menaces maritimes avec la menace d’une peine de prison ou d’une amende illimitée.

Pour les accidents mortels, de nouvelles infractions sont créées afin que les conducteurs dangereux puissent être mieux poursuivis pour homicide involontaire.

Contrairement aux usagers de la route, les Britanniques n’ont pas besoin de permis ni d’expérience préalable pour sauter sur l’eau en jet ski.

L’engin qui peut atteindre des vitesses de 70 mph est un favori des vacanciers à la recherche d’une poussée d’adrénaline.

La législation entrera en vigueur le 31 mars avant la saison estivale chargée lorsque le littoral sera rempli de jet-skieurs bombardant la baie.

La ministre des Maritimes, la baronne Vere, a déclaré : « L’industrie de la motomarine est florissante et c’est formidable de voir de plus en plus de personnes profiter d’activités de loisirs.

« Cependant, ils doivent le faire en toute sécurité.

“C’est pourquoi nous introduisons une nouvelle loi pour réprimer toute utilisation abusive dangereuse d’embarcations comme les jet-skis.

« Cela donnera à l’Agence maritime et des garde-côtes plus de pouvoir pour poursuivre les responsables d’accidents ou de tragédies entièrement évitables.

“Nous continuerons à travailler pour garantir que les côtes et les eaux de notre pays sont sûres pour tous.”