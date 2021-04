Dogecoin a commencé comme une blague, et pendant près de sept ans, il a continué à être une blague. Jusqu’en 2021, lorsque les amateurs de mème et de crypto-monnaie, associés à la montée en flèche de GameStop, ont décidé de se rallier derrière la mème-crypto-monnaie. La crypto-monnaie a bondi plusieurs fois en valeur, atteignant d’abord dix cents, puis trente, et enfin le 20 avril, elle était censée atteindre 69 cents – le plus haut jamais. Il y avait des groupes coordonnés dans ce que l’on ne peut appeler qu’un vaillant effort pour manipuler le prix de la crypto-monnaie. Mais cela a échoué. Au 21 avril à 8h00 IST (au moment de la rédaction de cet article), le prix de la crypto-monnaie connaît une baisse de -17,25% dans le changement de 24 heures. La valeur se situe actuellement à environ 0,31 $, et même la capitalisation boursière a été réduite de 50 à 40 milliards de dollars.

Alors que s’est-il vraiment passé? Jeudi, la crypto-monnaie meme qui a commencé comme une blague a atteint sa valeur la plus élevée jamais enregistrée jusqu’à présent. La fenêtre de 24 heures de Dogecoin a connu une croissance de 112,89%, la valeur de la crypto-monnaie étant actuellement de 0,29 $, soit près de 30 cents. Deux jours seulement après que la crypto-monnaie a enregistré le jalon d’atteindre 10 cents le 14 avril. . C’est le plus élevé jamais enregistré pour la crypto-monnaie et le résultat d’un mouvement semi-ironique qui a impliqué des milliers d’acheteurs, des dizaines de milliers d’affiches en ligne et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk. Mais cela a peut-être eu un coût – le coût des serveurs de l’application Robinhood.

Aux premières heures du 20 avril, Dogecoin s’échangeait à quelques centimes de son sommet historique de 0,43 $ (0,38 $ au moment de la rédaction de cet article), qu’il a atteint vendredi à la suite d’une flambée des prix étonnante. Le rallye du marché a poussé la valeur globale du dogecoin au-dessus de 50 milliards de dollars, le classant parmi les cinq crypto-monnaies les plus précieuses au monde.

Le mouvement pour pousser les prix de la crypto-monnaie meme a commencé là où il le fait toujours: Reddit. Un utilisateur dans un article récent a écrit: « 1 $ est inévitable, et nous pouvons faire un arrêt au stand à la lune, bien sûr, mais notre seigneur et chien sauveur ne devrait pas être limité par d’aussi petits objectifs », a déclaré l’utilisateur, se référant à la croyance que de nombreux fans de Dogecoin ont déclaré que la crypto-monnaie atteindrait la barre du dollar. «Le moment est maintenant. Nous pouvons faire ça.

Sauf – ils ne pouvaient pas. La crise qui a commencé ne semble pas pouvoir se rétablir pour le moment.

«De nombreux commerçants de crypto au détail espéraient aujourd’hui réussir le« Dogeday »en envoyant du dogecoin sur la lune», a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour la maison de courtage Oanda, rapports CoinDesk. «Certains envisageaient le niveau de 0,50 $ comme une zone de profit, tandis que d’autres avaient des espoirs farfelus d’un passage en flèche à 1 $. La ferveur actuelle de la vente au détail n’abandonnera probablement pas complètement le dogecoin, mais une réaction de vente de l’événement pourrait être dans les cartes.

Mais est-ce la fin du dogecoin? Probablement pas. Malgré la baisse de valeur, la crypto-monnaie meme a déjà fait sa marque, grimpant de ce qui était absolument le plus bas pour avoir un impact significatif que les marques et même le public mondial dans son ensemble ont remarqué. Cet impact mettra du temps à s’estomper – et laissera également toujours la place à une remontée de la devise Shiba Inu.

Dogecoin, tout comme Bitcoin, est une pièce numérique utilisée pour les transactions électroniques. Doge est une référence au mème «doge» et a une image du shiba inu dessus. Il s’agit d’une crypto-monnaie, une forme de monnaie numérique qui, tout comme le bitcoin, permet des transactions peer-to-peer sur un réseau décentralisé.

Depuis sa création, Doge a également été utilisé pour donner de l’argent à des associations caritatives. Ceux-ci comprenaient l’équipe jamaïcaine de bobsleigh 2014 qui n’avait pas les moyens de se rendre aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, un pilote de Nascar nommé Josh Wise et un projet d’eau potable au Kenya appelé Doge4Water.

Au sommet de la popularité du mème en 2013, Palmer, un spécialiste du marketing australien, a fait une blague combinant deux des sujets les plus discutés sur Internet: la crypto-monnaie et le doge. Il a acheté le domaine Dogecoin.com et a téléchargé un Shibe photoshoppé sur une pièce.

«Si vous voulez faire de Dogecoin une réalité, contactez-nous», a déclaré le site Web. À l’autre bout du monde, Billy Markus, ingénieur logiciel chez IBM, a pris contact et a mis Dogecoin en direct. Dogecoin a grimpé de plus de 60% au cours des dernières 24 heures et a connu une augmentation de 1421% du volume des transactions selon la société de données cryptographiques CoinMarketCap.

Le prix de pointe du Dogecoin en 2018 était d’environ deux cents, juste avant son effondrement avec le reste de la crypto-monnaie. Les rapports suggèrent qu’au début de 2019, Dogecoin avait perdu près de 90% de sa valeur et se négociait pour une fraction d’un centime.

