Les courses de chevaux en tant que sport ont commencé en 1665, lorsque la toute première piste de course était Long Island. Cependant, alors qu’il reste un sport local populaire pendant un certain temps, les courses organisées n’existaient qu’après la guerre civile en 1868. Près de deux siècles plus tard, le sport est devenu virtuel, à l’ère en plein essor des NFT. Dans un croisement dans ce que nous pouvons décrire comme une version avancée d’un Animal Crossing ou d’un jeu vidéo fantastique de passionnés de crypto, les courses de chevaux numériques sont en plein essor – les chevaux étant des NFT. Qu’est-ce qu’un NFT? À ce stade, la question est – qu’est-ce qui n’est pas un NFT? De la musique numérique aux films, aux TikToks, aux articles, aux tweets aux œuvres d’art et même aux mèmes – sont désormais des jetons non fongibles. Elon Musk a peut-être choisi de ne pas participer à la ruée vers l’or de NFT, après avoir initialement fait un NFT sur une chanson techno sur les NFT – puis décidé de ne pas le vendre, mais tout le monde semble se précipiter pour se joindre à eux. être mis aux enchères était par Christie’s. Le premier film nominé aux Oscars à sortir en tant que NFT était «Claude Lanzmann: Spectres de la Shoah» d’Adam Benzine. Le premier tweet de Jack Dorsey de Twitter a été vendu en tant que NFT. Le premier album de NFT était «Kings of Leon» «When You See Yourself». Après l’art et les maisons de ventes aux enchères, les agences de presse et les galeries (et milliardaires) semblent également se joindre à la tendance. Quartz a converti un article en NFT, un actif numérique qui sert essentiellement de son propre certificat de propriété et d’authenticité. Ce ne sont cependant pas les premiers. Associated Press a vendu son œuvre d’art symbolique non fongible le 11 mars pour une somme considérable, seulement huit jours pour la mettre aux enchères. L’œuvre, intitulée «The Associated Press appelle l’élection présidentielle de 2020 sur la blockchain – Une vue de l’espace extra-atmosphérique», s’est vendue pour environ 100 ETH (+ 3,79%) (180 000 $), selon les données du marché NFT OpenSea.

Les NFT ne sont pas des actifs physiques mais des propriétés numériques qui existent dans la blockchain. Un NFT symbolise essentiellement la propriété d’un certain élément physique. Puisqu’il est stocké dans la blockchain, il est transparent et ne peut donc pas être copié ou volé. James Murphy, PDG de Future Fallout, écrit que « tout comme un billet de concert symbolise la propriété de l’espace d’un siège dans l’arène de concert, et un Bitcoin représente la valeur sous-jacente de la monnaie numérique en monnaie physique, un NFT symbolise la propriété d’un élément qui a été numérisé. »

Pour la nouvelle ère des courses de chevaux numériques, une plate-forme appelée «On Zed Run», des événements de courses de chevaux ont lieu toutes les heures, sept jours par semaine. Les propriétaires paient des frais d’entrée modestes – généralement entre 2 $ et 15 $ – pour faire courir leurs chevaux contre d’autres contre des prix en argent, rapporte le New York Times. Les chevaux de ces courses en ligne sont des NFT, ce qui signifie qu’ils n’existent que sous forme d’actifs numériques. Vous ne pouvez pas les caresser ou les nourrir à la main. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans les gradins pendant qu’ils sprintent. Mais, contrairement à la grande majorité des NFT – qui correspondent à des GIF, des images et des vidéos qui peuvent être conservés comme objets de collection ou vendus à but lucratif – chaque cheval numérique constitue ce que les créateurs de Zed Run appellent un «NFT respirant».

« Un NFT qui respire est celui qui a son propre ADN unique », a déclaré Roman Tirone, responsable des partenariats chez Virtually Human, le studio australien qui a créé Zed Run à NYT. « Il peut se reproduire, a une lignée, a sa propre vie. . Il court, il a des gènes qu’il transmet, et il vit sur un algorithme donc il n’y a pas deux chevaux identiques. »

Les gens – la plupart des passionnés de crypto – se précipitent pour attraper les chevaux numériques, qui arrivent sur le site de Zed Run en édition limitée; certains d’entre eux ont rapporté des sommes plus élevées que les coursiers vivants. Un joueur a vendu une écurie pleine de chevaux de course numériques pour 252 000 $. Un autre a obtenu 125 000 $ pour un seul cheval de course. Jusqu’à présent, plus de 11 000 chevaux numériques ont été vendus sur la plateforme. Certains font même participer leurs enfants.

Alex Taub, fondateur d’une start-up technologique à Miami, a acheté 48 chevaux – et son écurie continue de grandir. Il a récemment élevé un cheval numérique pour sa fille de 5 ans.

«Elle rentre de l’école et veut faire la course», dit-il à NYT. «Elle a appelé son cheval Gemstone, et Gemstone a eu deux bébés appelés Rainbows et Sparkles.»

Chaque course a une limite de 12 chevaux, dont les alignements sont basés sur les qualités et les performances passées de chaque cheval. Le site utilise un algorithme qui exécute 10000 résultats aléatoires et en choisit un comme condition de course. Les courses ont lieu 24 heures sur 24 et sont diffusées à la fois sur la chaîne Twitch de Zed Run et sur le site Web de la société. Zed Run exploite également un serveur Discord, où les gens peuvent suivre les résultats de la course, échanger des conseils et partager des outils tiers pour analyser les données. Les utilisateurs diffusent en direct leurs propres courses et reconditionnent des clips pour YouTube et Twitch.

Zed Run a été fondée en 2018 par Chris Laurent, Rob Salha, Geoff Wellman et Chris Ebeling. Ils ont estimé que les courses de chevaux étaient un terrain propice à l’innovation.

«C’est l’un des sports les plus anciens du monde, et il est resté inchangé depuis la nuit des temps», a déclaré Laurent.

Renee Russo, une entrepreneure de 25 ans à New York, a déclaré que piloter son cheval numérique, Glacial Planes, ressemble plus à jouer à un jeu vidéo qu’à prendre un pari.

«Je possède ce cheval. Je ne parie pas sur un autre cheval », a-t-elle déclaré,« donc j’ai le sentiment d’avoir un contrôle total sur où il va, avec qui il court et avec qui je veux l’élever. »

Comme pour tous les investissements, il y a lieu de se montrer prudent ici. Si Zed Run s’avérait être une mode, ces chevaux numériques pourraient être rendus sans valeur. Les amateurs de courses hippiques numériques parlent souvent du «métaverse», un espace partagé où se rencontrent réalité physique et réalité virtuelle.

« Mon opinion est que Zed Run sera le premier sport numérique du métaverse », a déclaré Greenfeld. «Les gens vont chercher des chevaux et des écuries et devenir des fans. Il y a des chevaux qui sont déjà des célébrités dans l’écosystème. C’est mondial, il n’y a pas de barrières linguistiques et c’est 24/7. Il utilise le meilleur de la cryptographie, des NFT, de l’e-sport et du streaming. »

