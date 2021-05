Les amateurs de course affluent vers Redcar alors que le sport accueille de nouveau des foules limitées | Actualités des courses

Les coureurs sont revenus à Redcar lundi alors que le site balnéaire ouvrait ses portes à une foule de près de 800 personnes.

La piste de Teesside a été baignée de soleil alors que les parieurs ont profité de l’occasion de manger et de boire à l’extérieur et d’encourager certains gagnants – ce qu’ils n’ont pas été en mesure de faire depuis plus d’un an.

Il y a eu une acclamation sourde – qui ne rappelle guère le Supreme Novices ‘Hurdle de Cheltenham – lorsque le concours d’ouverture a commencé, mais une conclusion serrée signifiait que le gagnant Grangeclare View était ramené à la maison.

Le coureur Chris Varley de Howarth, West Yorkshire, était particulièrement heureux d’être de retour sur la bonne voie.

Il a déclaré: «La dernière fois que je suis venu en tant que parieur, c’était en décembre 2019 à Southwell – ça fait longtemps, un enfer de très longtemps.

«Nous étions ici pour 9h30, nous sommes allés prendre le petit-déjeuner au café en bas de la rue, sommes allés chez les bookmakers pendant quelques Lucky 15 et ensuite sommes entrés.

«Nous sommes venus aujourd’hui parce que nous le pouvions, évidemment, mais nous allions peut-être à Redcar une demi-douzaine de fois dans une année normale. C’est un beau parcours, nous adorons ça.

«Vous pouvez tout voir, un kilomètre droit, c’est génial. C’est un trajet de deux heures mais ça vaut le coup.

«J’avais un cheval et demi avec Roger Fell, mais comme le travail s’est tari pendant la pandémie, j’ai dû me retirer.

« Pour la plupart des gens, la course est un passe-temps, mais quelque chose doit donner et ce sont généralement des choses que nous apprécions. »

Geoff Baxter de Bingley, également dans le West Yorkshire, a déclaré: «J’irais courir tout le temps avant le lock-out, deux fois par quinzaine.

«Évidemment, j’ai raté la course, mais que pouvions-nous faire, c’était au gouvernement.

« Etre ici vaut certainement la peine de le regarder à la télé, j’en ai marre de faire ça. Il n’y a rien de mieux que de sortir et de faire la course. »

Ben Bramley, du North Yorkshire, a déclaré: «C’est fantastique d’entendre à nouveau une foule et il y a un véritable bourdonnement d’anticipation, il y avait même une file d’attente pour entrer, mais les gens étaient tolérants.

«Il y avait beaucoup d’histoires sur ce que les gens avaient soutenu au cours des derniers mois, mais je pense simplement que les gens sont heureux d’être de retour sur la bonne voie.

« Il y avait quelques failles de la part des vieux garçons sur le fait qu’ils n’avaient jamais vu cet endroit aussi occupé, mais l’ambiance est géniale. C’est probablement le plus fréquenté depuis certaines des anciennes Zetland Gold Cups.

« Les gens sont très sensés, gardent des distances, portent des masques à l’intérieur – et les entendre acclamer les chevaux à la maison est fabuleux. »

Le directeur de stage Jonjo Sanderson a déclaré: « C’est étrange, mais c’est bon et passionnant. Je pense que nous serons près de 800 personnes (présents). Ils sont tous en prévente et quand je suis arrivé ce matin, nous en avions environ 70. la gauche.

«Il faut un peu de ré-acclimatation pour voir les gens être ici et se promener, mais je pense que c’est fantastique et que le temps joue au ballon.

«Espérons que cela continue et que nous ne reculerons pas dans cinq semaines. Ce sont de petits pas. York en aura probablement 4 000 samedi, ce qui, proportionnellement, sera à peu près le même.

« Nous nous attendrions probablement au même type de foule pour un lundi de mai que nous en avons aujourd’hui. La seule différence est qu’ils ont dû payer à l’avance alors que normalement nous ne vendrions que 10% à l’avance et le reste paierait le jour en fonction de la météo.

« Je pense qu’il y a une demande refoulée, qui disparaîtra probablement après deux ou trois semaines, mais j’espère qu’elle sera stable.

« Ce n’est pas normal et ils vont devoir s’adapter à la façon dont les choses fonctionnent, comme aller dans un bar et sortir avec un verre, mais ils peuvent faire la queue et récupérer plutôt que le service à table, comme nous pouvons le faire dans les stades, et évidemment, nous essayons d’encourager les masques faciaux autant que nous le pouvons, mais ce n’est pas la loi, donc nous ne pouvons pas forcer cela.

«Amy (Fair, directeur général) a travaillé très dur pour le mettre en place car nous ne savions pas avec certitude jusqu’à lundi dernier lorsqu’un document a atterri sur le bureau. Il y a eu des changements importants, mais ils se sont très bien déroulés. «

PJ McDonald, président de la Professional Jockeys Association, s’est associé au deuxième gagnant, Lasting Legacy, et a déclaré: « Il faut un peu de temps pour s’y habituer, le ring de parade semble beaucoup plus petit maintenant, mais c’est bien.

« Vous pouvez voir que tout le monde est enthousiaste à l’idée de ramener tout le monde, la course a fait un excellent travail pour garder tout le monde en sécurité et j’espère qu’ils obtiendront juste des récompenses maintenant avec les parieurs de retour par les portes. »

Le bookmaker Richard Johnson, debout sur le terrain de son père Keith, sur les rails, a déclaré: «Cela a été étonnamment bon, je pense que les gens essaient d’en tirer le meilleur parti.

« C’est une piste en bord de mer, donc nous prenons beaucoup de petits paris, mais nous sommes partis depuis si longtemps que cela ne me dérange pas. J’espère juste que la pluie restera loin. »

« Je dois admettre que nous sommes plus occupés que nous le serions normalement, mais je suppose que lorsque nous serons complètement rouverts, nous n’en aurons pas 800 ici le lundi, alors nous en profiterons au maximum. »