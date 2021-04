Les Britanniques pourront bientôt recycler leurs dosettes de café avec leurs déchets habituels dans le cadre d’un nouveau programme.

Pour la première fois, certains conseils proposeront la possibilité de collecter les dosettes de café usagées puis de les recycler.

D’autres régions du pays verront des gens capables d’apporter leurs dosettes dans les magasins locaux et de s’en débarrasser à l’aide de Collect plus.

L’initiative à but non lucratif, appelée Podback, a été créée par un partenariat entre Nestlé et Jacobs Douwe Egberts UK.

Les dosettes devraient être acheminées vers une usine de recyclage spécialisée, où le café est séparé de l’emballage par des électro-aimants. Le plastique ou l’aluminium est ensuite fondu et peut être transformé en une variété de produits.

Il a déjà reçu le soutien des fabricants de dosettes Nespresso, Nescafé Dolce Gusto et Tassimo, qui fabriquent tous des machines à café.

Les Britanniques consomment environ 95 millions de tasses de café par jour, ce qui équivaut à environ 340 millions de dosettes chaque année et auparavant, les conseils ne les acceptaient pas dans le cadre du recyclage domestique.

En effet, les dosettes en aluminium contiennent normalement un filtre en tissu qui complique le recyclage.

Alors que les dosettes en plastique, qui se composent de deux ou trois couches de matériau, présentent leurs propres défis, car elles peuvent prendre jusqu’à 500 ans pour se décomposer complètement si elles sont jetées dans une décharge.

Parlant de Podback, la ministre de l’Environnement, Rebecca Pow, a déclaré: « Je suis vraiment ravie de voir l’industrie se rassembler et franchir cette étape importante pour garantir que les dosettes de café puissent être recyclées plus facilement.

« C’est le genre d’initiative que de nombreux consommateurs recherchent et qui contribuera à créer une économie plus circulaire pour nos déchets et nos ressources, avec plus de matériaux recyclés et réutilisés et moins mis en décharge ou incinérés. »

Podback signifiera que les dosettes de café usagées seront collectées avec les déchets ménagers et d’autres matières recyclables à l’extérieur des maisons des Britanniques.

Une liste complète des domaines dans lesquels le nouveau programme sera déployé n’a pas encore été publiée, mais il a été révélé l’année dernière que le conseil municipal d’Exeter, le conseil municipal de Cheltenham et le conseil du district de South Derbyshire, entre autres, avaient tous entamé des discussions.

Dans les zones qui ne souscrivent pas au programme, les amateurs de café pourront les envoyer au recyclage dans l’un des 6 500 magasins à travers le pays qui ont Collect plus.

Podback a déclaré que ces programmes seraient déployés plus tard ce mois-ci, avec une annonce complète sur la reprise au bord du trottoir bientôt.

Guillaume Chesneau, directeur général de Nespresso, a déclaré: « En tant que cofondateurs du programme, ainsi que pionniers du système de café portionné à déchets minimaux, nous sommes ravis de tirer parti de nos solides services de recyclage existants déjà en place.

«Notre ambition est de créer une puissante solution de recyclage de bout en bout, accessible à tous, et Podback démontre notre engagement à atteindre cet objectif important.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les fabricants, les détaillants et les autorités locales et les invitons à nous rejoindre et à garantir que le programme a un impact maximal. »

Jusqu’à présent, le recyclage des dosettes de café usagées s’est avéré un défi, avec plusieurs étapes impliquées pour décomposer les capsules.

De nombreux fabricants de machines à café offrent un service qui permet aux clients de faire en sorte que l’un de leurs coursiers récupère les dosettes, scellées dans un sac, et les emmène dans une usine de recyclage.

À l’usine, les cosses en aluminium sont retirées des sacs – les sacs étant ensuite utilisés pour générer de l’énergie.

Pour faciliter la décomposition des dosettes, les machines les coupent en petits morceaux avant que les électroaimants ne séparent les particules de café persistantes des autres matériaux.

Les restes de café sont redistribués sous forme de biogaz et pour aider à améliorer la qualité des sols ailleurs.

Pendant ce temps, les cosses elles-mêmes sont fondues à une température élevée avant d’être refroidies en une brique solide qui à son tour est ensuite réutilisée et utilisée pour créer un certain nombre d’autres produits tels que des emballages pour d’autres boissons.

Les cosses en plastique sont traitées légèrement différemment et sont transformées en petites pastilles à la place et celles-ci peuvent ensuite être utilisées pour produire des produits en plastique de haute qualité tels que des meubles.

Il est prévu qu’avec le lancement de Podback, les programmes de recyclage existants exploités par Nespresso, Tassimo et L’OR seront abandonnés.