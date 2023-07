Les amateurs de bière boivent pour soutenir la famille en deuil d’un brasseur artisanal

Un brasseur d’Almonte, en Ontario, décédé sept mois seulement après le lancement de son entreprise, est pleuré par sa femme et partenaire d’affaires en deuil, leurs trois jeunes enfants – et les amateurs de bière locaux désireux de savourer ce qui reste.

Justin Francis a ouvert la Base Camp Brewing Company sur le thème de l’alpinisme dans un centre commercial à la périphérie nord-est d’Almonte en novembre dernier.

Il est décédé subitement le 22 juin à l’âge de 35 ans.

Lui et sa femme Rebecca se sont rencontrés en ligne, ont été mariés pendant 13 ans et ont eu trois enfants maintenant âgés de sept, cinq et deux ans.

« C’était juste nous. Nous n’avions pas d’employés », a-t-elle déclaré samedi, alors que la brasserie a rouvert brièvement pour vendre le stock en baisse que des amis et d’autres brasseurs locaux ont aidé.

« J’étais en quelque sorte le travail manuel et il était le cerveau. »

Rebecca Francis et son défunt mari Justin Francis au comptoir du camp de base. « Il était très passionné par ses passe-temps et sa famille », a déclaré Rebecca. (Soumis par Rebecca Francis)

« Époustouflé » par le soutien

Le tableau de menu du camp de base propose des bières avec des noms comme « Compass » (l’un des favoris de Francis, a déclaré Rebecca, l’appelant « propre et net ») et « Final Frontier ».

Les clients ont partagé des compliments et des condoléances samedi, tandis que les amis et la famille ont aidé aux ventes. Un client s’est présenté une heure et 10 minutes avant l’heure d’ouverture, a déclaré Rebecca Francis.

Une ligne s’étendait également sur la place lors d’une vente d’une journée qui s’est tenue après la mort de Francis, a-t-elle ajouté.

« Je suis sans voix … Nous sommes époustouflés par le soutien », a-t-elle déclaré.

Le camp de base a un thème d’alpinisme. La brasserie de la rue Ottawa a été lancée il y a à peine sept mois. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

Mark Dods, un résident d’Almonte, faisait partie de ceux qui ont abandonné samedi. Son fils brasse aussi de la bière, et Dods a donc apporté un jour un échantillon à la brasserie.

Justin Francis a répondu par e-mail pour dire qu’il pensait que la bière était plutôt bonne, a déclaré Dods – et a offert quelques conseils à son fils.

« Que ces commentaires viennent de quelqu’un qui ne me connaissait pas d’un trou dans le mur, en fait, j’ai apprécié », a déclaré Dods.

Le client Mark Dods a déclaré que son fils avait déjà reçu des conseils de Francis sur ses propres aventures de brassage amateur. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

Cal Beales et Scott Thornton ont chacun acheté une caisse de bière de Francis samedi – une partie pour des amis, ont-ils dit – et ont dégusté un verre à la pression pendant leur séjour.

« Il était vraiment très bon dans le métier qu’il faisait », a déclaré Beales. « Je veux dire, j’aime chaque bière qu’il a faite. »

« Il a passé très peu de temps ici », a ajouté Thornton. « Mais pendant ce laps de temps, il a vraiment pu avoir un impact sur l’industrie locale de la brasserie artisanale.

« Ce serait bien de les voir trouver un moyen de continuer. »

Rebecca Francis espère que quelqu’un pourra reprendre l’entreprise. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

L’avenir s’annonce cependant flou.

Il n’est actuellement pas prévu de rouvrir définitivement, a déclaré Rebecca.

« Mon rêve est que quelqu’un vienne acheter l’entreprise pour pouvoir produire les recettes et garder le nom. Parce que je l’aime vraiment et que j’y crois », a-t-elle déclaré.

« Mais je ne pense pas que ce serait moi. »