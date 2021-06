Les amantes ont laissé des animaux morts dans des sacs en plastique pour être brûlés et affamés jusqu’à 121 animaux dans une ferme sordide

DEUX amantes ont affamé plus de 100 animaux et laissé des animaux morts dans des sacs en plastique prêts à brûler après les avoir négligés.

Rio-Anne Dickinson et Hannah Wilkinson, toutes deux âgées de 20 ans, ont loué des terres dans une ferme du comté de Durham avant de soumettre des dizaines de créatures à « une quantité considérable de souffrances ».

Rio-Anne Dickinson et Hannah Wilkinson ont affamé des animaux et laissé la plupart sans eau Crédit : Gazette du soir

Après avoir acquis un terrain à Bog Hall Farm pendant le verrouillage l’été dernier pour tenter de gagner de l’argent, le couple – qui était en couple à l’époque – a laissé les animaux sans nourriture ni eau.

Le tribunal d’instance de Teesside a appris combien d’animaux – dont un cochon d’Inde et un poulet – ont dû être endormis après avoir été mal soignés, rapporte Teesside Live.

Dickinson et Wilkinson ont vendu des animaux à d’autres et ont opéré sans licence ni soutien d’un vétérinaire, a déclaré le tribunal.

Le procureur Alex Bousfield a raconté comment les personnes qui ont acheté des animaux ont soulevé des drapeaux rouges après avoir découvert que les animaux étaient couverts de poux.

L’exploitant de la ferme a contacté la RSPCA en juillet dernier après avoir effectué trois contrôles ponctuels – avec des animaux trouvés sans nourriture et la plupart même sans eau.

M. Bousfield a expliqué au tribunal comment des animaux morts avaient été découverts dans des sacs en plastique prêts à être brûlés dans la ferme sordide – bien que cela soit illégal.

Des inquiétudes ont également été exprimées concernant le nombre d’oiseaux morts dans la ferme – des chiens semblant être nourris pour certains d’entre eux.

« L’un d’eux avait du sang sur le devant », a déclaré M. Bousfield au tribunal.

« Il n’avait aucune blessure. Il était nourri ou attrapait une sorte d’oiseau. »

Vous avez causé des souffrances considérables à un grand nombre d’animaux, dont certains sont morts. Les photos de l’état des animaux que j’ai vues sont quelque chose de pas du tout agréable à regarder. Juge de district adjoint Mark Daley

Lorsque des agents de la RSPCA ont visité la ferme, près de Segdefield, seuls deux cobayes avaient de l’eau sur les 121 animaux, a déclaré le tribunal.

M. Bousfield a également déclaré que Dickinson et Wilkinson avaient vendu des cailles, qui étaient devenues agressives après avoir été forcées de vivre dans des enclos alors qu’elles mouraient de faim.

Dans un cas, une caille a arraché un œil à un hamster qui est décédé après que le couple n’a pas réussi à l’emmener chez un vétérinaire, a déclaré le tribunal.

M. Bousfield a ajouté que deux hamsters avaient été trouvés avec des affections cutanées et qu’un cobaye avait dû être euthanasié après que ses dents eurent trop poussé.

Un poulet devait également être endormi car il avait un anneau en plastique à l’intérieur de sa patte, tandis qu’un canard avait des plumes arrachées de ses ailes par d’autres oiseaux.

M. Bousfield a déclaré: « La grande majorité était dans un mauvais état, certains étaient dans un état raisonnable, de même que les cobayes, mais la majorité d’entre eux ne l’étaient pas.

« Beaucoup d’animaux étaient émaciés. Certains animaux devaient également être euthanasiés. »

Après que la police se soit rendue à la ferme, les animaux ont été transférés à la RSPCA.

Dickinson, de Carlton Street, Ferryhill, et Wilkinson, de Kitchener Terrace, Ferryhill, avaient auparavant nié toutes les accusations.

Le couple a acquis des terres dans une ferme du comté de Durham l’année dernière dans le but de gagner de l’argent Crédit : Gazette du soir

Mais cette semaine, le couple a plaidé coupable à cinq chefs de souffrances inutiles.

Il s’agit de 52 poules rouges ex batterie, 19 poulets de différents types, 10 cailles, une pintade, une ex poule rousse, un canard juvénile brun pâle et blanc et une poule Bantam blanche.

Le couple a également admis une autre accusation de ne pas avoir pris de mesures raisonnables dans toutes les circonstances pour garantir que les besoins d’un animal dont ils étaient responsables – notamment un lapin, quatre cobayes, deux hamsters, deux moutons, une chèvre, 15 canards et deux perruches et une pintade.

Kayleigh Giddons, défendant Dickinson, a déclaré au tribunal que son client souffrait de problèmes de santé mentale à l’époque et qu’il était à l’hôpital pendant deux jours lorsque la ferme a été laissée sans surveillance.

Pendant ce temps, Ashleigh Leach, défendant Wilkinson, a expliqué au tribunal comment son client avait accepté de louer une grange avec Dickinson comme partenaire commercial après avoir commencé une relation.

« En réalité, ce n’est que le nom. Mme Dickinson était aux commandes pendant cette période », a déclaré Mme Leach au cort.

« Elle pense qu’elle a été manipulée et qu’elle avait le contrôle de cette époque.

« Elle accepte qu’elle savait ce qui se passait autour de la ferme, elle nourrissait les poules quotidiennement. »

Mme Leach a déclaré que Wilkinson s’était impliquée alors qu’elle sortait avec Dickinson – Mme Giddons a déclaré au tribunal que ses allégations étaient « contestées » et que les deux étaient impliquées.

Le juge de district adjoint Mark Daley a ajourné l’affaire jusqu’au mois prochain afin que les rapports présentenciels puissent être préparés, rapporte Teesside Live.

« Il est clair que vous étiez en affaires ensemble pour essayer de gagner de l’argent », a-t-il déclaré au couple.

« Vous avez causé des souffrances considérables à un grand nombre d’animaux, dont certains sont morts. Les photos de l’état des animaux que j’ai vues ne sont pas du tout agréables à regarder.

« Vous n’aviez pas de licence et vous n’aviez pas de soutien vétérinaire. Vous n’avez pas cherché d’attention quand vous en aviez besoin.

« D’autres personnes ont pris sur elles d’intervenir en raison de l’état des animaux qui y avaient été laissés. »

Dickinson et Wilkinson ont été libérés sous caution jusqu’à leur audience de détermination de la peine le 21 juillet.